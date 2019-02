Spinta propulsiva Huawei Mate 20 Pro Wind | Super Macro con B182

optimaitalia

: @Delmanso Una filiera che ha esaurito o quasi la sua spinta propulsiva di innivazione e di tecnologia. Una filiera… - ViaggiaElettric : @Delmanso Una filiera che ha esaurito o quasi la sua spinta propulsiva di innivazione e di tecnologia. Una filiera… - BrestStefano : RT @danoris2110: Va tuttavia detto che in inverno ti viene a mancare quella spinta propulsiva che solo i condizionatori possono dare. #rec… - dantebarbagallo : RT @danoris2110: Va tuttavia detto che in inverno ti viene a mancare quella spinta propulsiva che solo i condizionatori possono dare. #rec… -

(Di sabato 2 febbraio 2019)Non ci stanno a rimanere indietro i brandizzatidell'ottimo20 Pro, che si accodano al modello no brand nella ricezione dell'aggiornamento '9.0.0.182 (C781E12R2P1)', incaricato all'integrazione nel software della modalità '' della fotocamera, oltre che della patch di sicurezza di gennaio 2019. Il pacchetto risulta basato su Android 9.0 Pie con EMUI 9.0, ed è in diffusione via OTA con un peso di 570MB (fareste meglio a scaricarlo sotto rete Wi-Fi, sempre che non abbiate GB in abbondanza da potervi permettere un download di questo genere anche stando fuori casa). Una volta portato a termine l'upgrade, troverete la modalitàall'interno del menu 'Altro', direttamente nelle impostazioni dell'app fotocamera.Facciamo presente che l'aggiornamento destinato a20 Pro brandmigliora anche il sistema di navigazione tramite gesture, così ...