Scherma | Cdm sciabola | Curatoli sul podio

Frascati Scherma - quattro “piazzati” in Cdm : Volpi seconda - primo podio per la Palumbo : Roma – E’ mancato solo l’acuto più importante, ma il Frascati Scherma ha appena messo alle spalle un week-end di grandissime soddisfazioni internazionali. quattro atleti sul podio nelle prove di Coppa del Mondo di sciabola femminile e fioretto maschile e femminile. Il risultato migliore è arrivato da Saint Maur (Francia) dove Alice Volpi è arrivata ad un passo dal trionfo nella prova di fioretto: la campionessa del mondo è stata fermata in ...