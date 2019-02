Sala ibrida | chirurgia mininvasiva e ad alta complessità tecnologica

meteoweb.eu

: Sala ibrida: chirurgia mininvasiva e ad alta complessita' tecnologica - angelnolimits : Sala ibrida: chirurgia mininvasiva e ad alta complessita' tecnologica - FilipponiFra : Ospedale Terni, a breve nuova sala ibrida: è una delle prime 20 in Italia. Barberini: 'Investimento strategico' - U… - UmbriaDomani : Ospedale Terni, a breve nuova sala ibrida: è una delle prime 20 in Italia. #Barberini: 'Investimento strategico'… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Le innovazioni tecnologiche e gli scenari futuri dellavascolare ed endovascolare in Italia. Questi i temi del convegno organizzato il 1 febbraio dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (nell’aula magna della Facoltà Medicina edi Terni), alla luce della prossima inaugurazione di quella che è una delle prime 20 sale ibride italiane, una modernachirurgica e angiografica che consentirà interventi divascolare adcon gestione integrata e multidisciplinare di patologie vascolari, e non solo, riguardanti soprattutto gli aneurismi toraco-addominali. Un progetto di grande portata in cui hanno fortemente creduto il direttore generale Maurizio Dal Maso e il dottor Fiore Ferilli, direttore della struttura divascolare e, a breve, del Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Non è un caso che il ...