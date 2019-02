Napoli | crollo di uno stabile | ad evitare la strage il cane e una nonna

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) Per chi fosse ancora scettico sulle capacità cognitive dei cani e degli animali in generale, la vicenda accaduta in provincia diprobabilmente potrebbe aiutare a far cambiare idea. Già, perché proprio un cagnolino è stato il primo a rendersi conto che in quel palazzo qualcosa non andava e ha cominciato ad allarmare tutti sul possibile pericolo. Assieme a lui, una, che ascoltato il suo animale domestico, si è resa conto delche sarebbe avvenuto di lì a poco ad Afragola, in via Gramsci. Così, secondo quanto riferisce il sito Today.it, grazie a tutto ciò, ilavvenuto nella mattinata di venerdì 1° febbraio non ha registrato alcuna vittima. Sarebbe potuta diventare una vera, anche perché all'interno di quel palazzo vivevano diverse famiglie, tra cui otto bambini. Tutti sono riusciti a fuggire proprio poco prima che iniziasse a crollare la ...