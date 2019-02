Maltempo - Autobrennero chiusa per neve : 12 km di code. L'allarme degli automobilisti : "Siamo fermi da questa notte" : Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore. Allarme pioggia in Toscana, in piena a Lucca il fiume Serchio ingrossato dalle intense piogge. Diramato il "codice arancio" per l'intera giornata. E a Roma chiusi gli accessi alle banchine del Tevere

