Maltempo Alto Adige | stato di emergenza grave dei piani Fs neve e gelo | la protezione

Ancora Maltempo : due valanghe in Alto Adige - pioggia e vento al Sud Le previsioni : Italia colpita dal Maltempo. Monitorati i fiumi toscani per il rischio di esondazioni. Scuole chiuse a Carrara. Famiglie bloccate anche a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno. Ferrovie in allerta, treni in ritardo a Torino

Maltempo - 'bomba di neve' blocca la A22 : 12 km di mezzi in coda in Alto Adige : La copiosa nevicata di ieri ha creato molti disagi, soprattutto nel nord Italia, e ha mandato letteralmente in tilt la viabilità in Alto Adige. L'Autostrada del Brennero - conosciuta anche come Autostrada A22 - è rimasta bloccata e si è formato una coda di mezzi lunga più di 12 km. La situazione meteo, però, è critica anche in molte parti d'Italia: Venezia sta facendo i conti con l'acqua alta, mentre i fiumi toscani ed il Tevere sono ...

Maltempo Trentino Alto Adige : nevicata fino a fondovalle - -20°C in montagna : In Trentino Alto Adige si è registrata la prima nevicata fino a fondovalle della stagione: i fiocchi sono caduti nella notte a Bolzano e Trento. Neve e crollo termico in particolare sui rilievi. In Val Badia sono caduti 15 cm di neve e tra 5 e 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell’anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca vengono registrati -20 °C. Temperature sotto zero a ...

Maltempo Basilicata : esondazioni e smottamenti in Alto Bradano : “Da ieri pomeriggio piove ininterrottamente nell’Alto Bradano, al confine tra il Potentino e il Materano. Le aree più colpite sono quelle di Acerenza, Palazzo San Gervasio, Genzano, Banzi e Irsina, tutte a ridosso dei fiumi Bradano e Bradanello, esondati in più punti, allagando interi oliveti e campi di cereali. Gli allagamenti hanno causato problemi anche a strade comunali e provinciali, oltre che agli accessi di alcune aziende agricole e ...

Maltempo Firenze : nevicate nell’Alto Mugello : Stamani, giovedì 24 gennaio 2019, si sono verificate ancora nevicate nell’Alto Mugello e temperature inferiori allo zero sui rilievi appenninici, compreso al Passo della Consuma. Personale e mezzi del Servizio Protezione Civile e Viabilità della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade. L'articolo Maltempo Firenze: nevicate nell’Alto Mugello sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : neve e vento in Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui passi appenninici e raccomanda di guidare con prudenza. Codice giallo per neve su tutto il territorio metropolitano. Per domani, giovedì 24 gennaio, codice giallo per rischio neve nella Romagna Toscana (Alto Mugello) e codice giallo per vento in tutta la Città Metropolitana. L'articolo Maltempo Firenze: neve e vento in Alto Mugello sembra essere il primo ...

Maltempo : neve sulla A24 tra Carsoli e Valle del Salto : Astral infomobilità rende noto che si registra “neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto“, si consiglia di “prestare attenzione“. L'articolo Maltempo: neve sulla A24 tra Carsoli e Valle del Salto sembra essere il primo su Meteo Web.