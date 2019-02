Imprese | nasce ' The Voice of Business' | canale web in inglese dall’Italia

Salvataggio delle Imprese balneari - per Marti è il primo passo : gli operatori ringraziano. Sasso contro Fitto : "Sovranisti si nasce" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Industria 4.0 - nasce a Bologna la prima scuola di competenze per le Imprese : (Foto: Shutterstock) Parte a Bologna Bi-Rex, il primo competence center per l’Industria 4.0 dei sette che saranno aperti in Italia. Il centro è un consorzio che raggruppa in un partenariato pubblico-privato 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese. Radicato nel territorio emiliano-romagnolo, ha attività estese anche ad altre regioni, fra cui Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e Trentino-Alto Adige. In futuro ...