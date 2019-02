Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge | non in italiano

Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi : Un trick segnalato dalla pagina Facebook 'Bari VHS' dimostra come Google Assistant sia in grado di rispondere a uno dei più classici insulti in dialetto barese citando Lino Banfi. L'Assistente Google in questo caso sfodera l'intercalare dialettale del capoluogo della Puglia trasformando la 'A' di Bari in 'E' in stile Lino Banfi. L'articolo Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi proviene da TuttoAndroid.