Ciclismo - Samuele Manfredi migliora : pronunciate le prime parole dopo l’uscita dal coma : Il ciclista investito lo scorso 10 dicembre avrebbe pronunciato le prime parole dopo essere uscito dal coma ormai da due settimane Samuele Manfredi continua a compiere passi importanti verso la guarigione, lottando come un leone per riprendersi la propria vita. Investito lo scorso 10 dicembre da un’autovettura nei pressi di Toirano, il giovane corridore passato da poco alla Groupama-FDJ pare abbia pronunciato le prime parole dopo ...

Ciclismo - piccoli segnali di ripresa per Samuele Manfredi. L’azzurro ha parlato dicendo di avere fame : piccoli segnali di miglioramento per Samuele Manfredi: il ciclista investito lo scorso 10 dicembre avrebbe pronunciato qualche parola, dicendo di avere fame. La giovane promessa di strada e pista, è stato a lungo in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale l’azzurrino era stato investito da un’autovettura. Ricoverato in codice rosso, ...

Ciclismo - Samuele Manfredi si è svegliato dal coma : il bellissimo annuncio della Groupama FDJ : La squadra francese ha reso noto su Twitter che Manfredi si è risvegliato ieri dal coma e adesso dovrà sostenere un lungo processo di riabilitazione Samuele Manfredi è uscito finalmente dal coma, il ciclista italiano si è svegliato nella giornata di ieri come annunciato dalla Groupama FDJ sul proprio account Twitter. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il corridore azzurro ha ripreso ...

Ciclismo - la Groupama FDJ annuncia : “Samuele Manfredi non è più in pericolo di vita - ora lo attende una lunga riabilitazione” : Alcuni giorni fa erano giunte delle bellissime notizie sul fonte “Samuele Manfredi“, il giovane ciclista che aveva riportato un gravissimo trauma cranico in seguito ad un incidente stradale a Torino (travolto da un automobilista mentre si stava allenando). Il 18enne, infatti, come aveva riportato Il Secolo XIX non era più in pericolo di vita e sarebbe stato dimesso al più presto dall’ospedale Santa Corona di Pietra ...

Ciclismo - Samuele Manfredi pronto a lasciare il reparto di rianimazione : gli ultimi aggiornamenti : Il ciclista italiano non è più in pericolo di vita, per questo motivo verrà trasferito presso una struttura neuro-riabilitativa specializzata Piccoli miglioramenti, segnali incoraggianti che inducono all’ottimismo. Samuele Manfredi non è più in pericolo di vita, nella prossima settimana con tutta probabilità dovrebbe lasciare il reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per essere poi trasferito in una ...

Ciclismo - Samuele Manfredi non è più in pericolo di vita : il 18enne sarà dimesso a breve : Giungono bellissime notizie dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove Samuele Manfredi è ricoverato dallo scorso 10 dicembre. Il giovane ciclista aveva infatti riportato un gravissimo trauma cranico in seguito a un incidente stradale a Toirano, travolto da un automobilista mentre si stava allenando. Il 18enne, come riporta Il Secolo XIX, non è più in pericolo di vita e sarà dimesso probabilmente entro il prossimo fine ...

Ciclismo – Un segnale di speranza dall’ospedale : aggiornamenti sulle condizioni di Samuele Manfredi : Samuele Manfredi ha aperto gli occhi: dall’ospedale un piccolo segnale di speranza Sono passati poco più di 20 giorni da quel terribile incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto Samuele Manfredi, giovane ciclista italiano, che si stava allenando per le strade della sua città. Il talento azzurro è ricoverato in ospedale, dove è stato operato alla testa, da tre settimane ormai, dove è affiancato dai suoi cari ogni giorni, ...

Ciclismo : arrivano buone notizie - Samuele Manfredi ha aperto gli occhi : Iniziano a filtrare notizie piuttosto positive dall’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: Samuele Manfredi, diciottenne ciclista che lo scorso 10 dicembre si era scontrato con un macchina mentre pedalava in salita a Toirano, e che riportò un grave trauma cranica e diverse ferite, venendo posto in coma farmacologico, non si è ancora ripreso del tutto ma finalmente ha aperto gli occhi. Come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport la situazione è ...

Ciclismo - come sta Samuele Manfredi? Le novità sul 18enne : positivi i test di reattività : Giungono delle novità positive in merito alle condizioni fisiche di Samuele Manfredi, il diciottenne che lo scorso 10 dicembre si era scontrato con un macchina mentre pedalava in salita a Toirano. Il ciclista della Groupama-FDJ riportò un grave trauma cranica e diverse ferite, venendo posto in coma farmacologico. Il ragazzo, monitorato dallo staff medico guidato dal dottor Valterio Valsania all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, si è ...

Ciclismo : Samuele Manfredi - che è sempre in rianimazione - reagisce alla carezza di sua mamma : Samuele Manfredi, il diciottenne investito pochi giorni fa da un’auto durante un allenamento a Toirano, non lontano dalla sua casa di Loano, è ancora in coma stabile nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pietra Ligure. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sua mamma Giovanna è entrata quest’oggi nella stanza d’ospedale del figlio, accarezzandolo. Quello che è successo poco dopo ha stupito anche i medici: dei ...

Ciclismo – Incidente Samuele Manfredi : il tocco di mamma Giovanna regala un segnale positivo : Samuele Manfredi reagisce agli stimoli: piccolo segnale dopo le carezze di mamma Giovanna E’ ricoverato all’ospedale di Pietra Ligure da lunedì, il giovane ciclista azzurro Samuele Manfredi: il corridore italiano è stato coinvolto in un terribile Incidente stradale mentre si allenava nelle strade della sua terra e adesso si trova in coma farmacologico. Il giovane ciclista è stato operato alla testa e adesso si attendono dei ...

Ciclismo – Incidente Samuele Manfredi : il giovane azzurro operato alla testa - aggiornamenti sulle condizioni : Arrivano notizie positive dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: Samuele Manfredi operato alla testa, la Tac fa ben sperare Il mondo del Ciclismo e dello sport in generale sta pregando da giorni per il giovane corridore Samuele Manfredi: il 18enne campione europeo di inseguimento è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nella giornata di lunedì, mentre si allenava sulla sua bici nelle strade del suo paese ...

Ciclismo - ottimismo sulle condizioni di Samuele Manfredi : ridotto l’edema cerebrale - buone risposte del giovane : C’è ottimismo in merito alle condizioni di Samuele Manfredi, il ciclista ricoverato in ospedale dopo un gravissimo incidente occorsogli mentre si stava allenando nei pressi della sua Toirano. Il ragazzo si trova in coma farmacologico presso il Santa Corona di Pietra Ligure, i medici sono intervenuti chirurgicamente per ridurre la pressione intracranica e stabilizzare il quadro clinico. La Tac effettuata ieri pomeriggio ha dato risposte ...

Ciclismo - il 18enne Samuele Manfredi investito da un'auto : è in coma : Un altro incidente stradale, l'ennesimo a coinvolgere un ciclista. Questa volta è capitato al classe 2000 Samuele Manfredi , giovane promessa del Ciclismo italiano e vincitore l'anno scorso della ...