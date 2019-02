Brennero | bloccati dalla neve | «In auto da 12 ore | nessuno ci dice niente e il gasolio

Brennero - autostrada chiusa per neve : 'Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono morire in auto?' : Caos neve al Brennero , dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. 'Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero , a una ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : «Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono morire in auto?» : Caos neve al Brennero, dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. «Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del...