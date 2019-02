ZAVA PrometheuS | hypercar elettrica con il crowdfounding

ZAVA PrometheuS - Via al crowdfunding per la hypercar open source : L'italiana Zava aprirà nei prossimi giorni la campagna di crowdfunding su Indiegogo per la realizzazione del prototipo della hypercar elettrica PrometheuS. La startup italiana ha presentato un modello in scala 1:5 nel 2018 in occasione della esposizione "Real Bodies, oltre il corpo umano", annunciando le caratteristiche principali del primo progetto automotive totalmente open souce: la vettura sarà dotata di quattro motori ...