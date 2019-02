Troppi accessi a Fb durante lavoro | Cassazione conferma licenziamento

Troppi accessi a Fb durante lavoro - Cassazione : giusto licenziamento - : La decisione, che conferma la sentenza del tribunale e dalla Corte d'appello di Brescia, riguarda una segretaria di uno studio medico che in 18 mesi era entrata nel social 4.500 volte

