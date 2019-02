NBA | Golden State-Philadelphia 104-113 | Curry da 41 | ma i Sixers fermano la striscia

Risultati NBA – LeBron James torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

VIDEO NBA - i Golden State Warriors vincono con i Pacers. Thompson schiaccia e Curry… va al suolo : Cinque partite nella notte NBA, tra queste quella dei Golden State Warriors, che maltrattano gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132, maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare prestazioni mostruose, ma è tutta la squadra a dare un valido contributo, con 26 punti di Steph Curry e 22 di DeMarcus Cousins a ben fronteggiare i 16 di Myles Turner e i 15 di ...

Basket - NBA : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. Successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

NBA - i Golden State Warriors continuano la guerra a Trump : a Washington fanno visita… ad Obama : Golden State Warriors palesemente schierati contro Trump, prima della gara contro gli Washington Wizards hanno fatto visita ad Obama I Golden State Warriors continuano nella loro crociata contro Trump. Prima della gara contro gli Washington Wizards infatti, invece della consueta visita al presidente degli Stati Uniti, gli Warriors hanno avuto un incontro con Barack Obama. Una visita che sarebbe dovuta essere segreta, ma una foto è ...

Basket - NBA Golden State travolge i Lakers - Thompson è da record : WASHINGTON - Golden State, 33-14, prosegue inarrestabile la sua corsa in vetta alla Western Conference, travolge i Los Angeles Lakers, 25-23, 130-111 e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva. Col ...