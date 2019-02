Livio Cori a Sanremo 2019 : età - altezza e vita privata. Chi è : Livio Cori a Sanremo 2019 : età, altezza e vita privata. Chi è Il Festival di Sanremo 2019 si presenta come una “nuova” versione della classica kermesse musicale italiana. A partire dai conduttori, che vedono un cantante come direttore artistico (Claudio Baglioni) affiancato da una comica (Virginia Raffaele) e da un attore (Claudio Bisio), fino ad arrivare ai concorrenti. Questa edizione, infatti, porta con sé una “ventata ...

Un’Altra Luce di Nino D’Angelo e Livio Cori è un manifesto per generazioni a confronto - il testo del brano di Sanremo : Due facce di Napoli e della musica italiana si incontrano per portare sul palco dell'Ariston un brano che si rivolge a entrambe le realtà: Un'Altra Luce di Nino D'Angelo e Livio Cori racconta due generazioni che non si fronteggiano, ma si abbracciano. Lo racconta lo stesso Livio Cori, rapper e attore in Gomorra 3, ma soprattutto artista al centro di una polemica che lo considera la vera identità di Liberato, alla quale egli stesso ...