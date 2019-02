La villa di Icardi va a fuoco La suocera avrebbe acceso un fuco per liberarsi di vecchi

huffingtonpost

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Paura e fiamme per Mauroe Wanda Nara nella loroa Briennio, in provincia di Como. L'abitazione di lusso era stata regalata dal capitano interista alla moglie la scorsa estate.Protagonista proprio la madre della showgirl argentina, la qualeunnel giardino di casa perdi sterpaglie emobili. Sono dovuti intervenire i vigili delOltre l'incidente domestico, è arrivata anche la beffa sportiva. Giovedì sera l'Inter, nei quarti di finale di Coppa Italia, è stata eliminata dalla Lazio a San Siro. Non è bastato il gol dal dischetto dia salvare i nerazzurri nei tempi supplementari, eliminati poi ai calci di rigore.