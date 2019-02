Juve-Benatia | retroscena rottura | dolorini sospetti e screzi con Allegri

Juventus - retroscena Benatia : il marocchino ceduto dopo essersi rifiutato due volte di scendere in campo : Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rapporto tra il difensore ex Bayern e Allegri si era ormai definitivamente ossidato Un addio consumatosi nel breve volgere di pochi giorni, il tempo di accettare l’offerta dell’Al-Duhail e volare in Qatar. Benatia ha costretto così la Juventus a reperire in fretta e furia un sostituto, individuato in Martin Caceres. LaPresse/Mauro Locatelli Ma cosa c’è realmente dietro la partenza ...

Juventus : litigi Allegri-Benatia - l'esordio di Caceres e la rabbia di Cr7 : Juventus, i segreti di casa bianconera dopo la debacle di Bergamo: sorride Allegri, Chiellini e Bonucci accorciano i tempi La debacle di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia ha scosso il mondo Juventus e Tuttosport fa un viaggio tra i segreti di casa bianconera. Emergono interessanti retroscena sull'addio di...

Benatia saluta i bianconeri con un messaggio su IG : 'Rispettate la mia scelta - forza Juve' : Lunedì sera, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'addio di Medhi Benatia. Il difensore ha lasciato Torino dopo due anni e mezzo nei quali ha conquistato diversi trofei. Adesso per Medhi Benatia inizia una nuova avventura e il giocatore si trova già in Qatar dove starà per i prossimi anni. Il suo addio alla Juve ha generato un po' di malumore nei tifosi bianconeri che speravano che il giocatore potesse restare a Torino. Questa mattina, è ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...

Juve : Benatia - ero sicuro di restare... : ANSA, - TORINO, 30 GEN - "A luglio ero sicuro che avrei finito la carriera insieme a voi, poi purtroppo la vita ti riserva delle sorprese...". Medhi Benatia, trasferitosi all'Al Duhail, saluta così la ...

Benatia : "Credevo che avrei chiuso la carriera alla Juventus" : Dopo il saluto su Twitter di ieri , Mehdi Benatia usa Instagram per spiegare ulteriormente la scelta di lasciare la Juventus a stagione in corso scrivendo agli ex tifosi: "A luglio ero sicuro che ...

Benatia : 'Ero sicuro che avrei chiuso la mia carriera alla Juventus' : TORINO - Benatia saluta la Juventus . Il difensore marocchino ha scritto un lungo post su Instagram per ringraziare i tifosi e il club bianconero: 'Ciao tutti - scrive Benatia -. Dopo 2 giorni molto ...

Mehdi Benatia saluta i tifosi della Juventus : “avrei voluto chiudere qui la carriera ma purtroppo non ho potuto” : Mehdi Benatia ha deciso di trasferirsi in Qatar lasciando dunque la Juventus per accasarsi all’Al-Duhail: il messaggio d’addio Mehdi Benatia ha affidato ai social il proprio messaggio per i tifosi della Juventus in vista del suo addio. La nuova pagina della sua carriera sarà all’Al-Duhail, nel campionato qatariota: “Ciao tutti dopo 2 giorni molto impegnativi volevo prendere il tempo di salutare questa grandissima ...

Benatia ai saluti : "La Juve mi mancherà. A luglio non pensavo di andar via" : Dopo due anni, Medhi Benatia e la Juventus si sono separati . Il marocchino si è trasferito all'Al Duhail per 8 milioni più 2 di bonus. Il centrale difensivo ha conquistato in bianconero due scudetti, ...

Calciomercato Juve - Benatia : 'Grazie di cuore - questo gruppo può vincere tutto' : Medhi Benatia -Juventus: è tempo di saluti. Dopo due anni e mezzo in bianconero, il difensore marocchino ha ufficialmente lasciato il club: giocherà all' Al Duhail , club di Doha che milita nella ...

La Juve vende Benatia e starà un mese senza Bonucci : Non torna sul mercato Domenica, a Roma contro la Lazio, la Juventus ha vinto la partita grazie alla panchina. In campo Bernardeschi e Cancelo che hanno tagliato i due la difesa della squadra di Inzaghi e hanno procurato un gol e un rigore. Tre punti insperati nella sera in cui ci sarebbe stata persino la sconfitta. La Juventus ha ora undici punti di vantaggio sul Napoli. Ha il campionato in tasca, l’ottavo scudetto consecutivo. Può essere ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JuveNTUS/ Benatia saluta : 'Grazie - tifo per voi : meritate la Champions' : ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Juve - Benatia saluta : va in Qatar per 8 milioni più 2 di bonus : Ora è ufficiale. Medhi Benatia e la Juventus si salutano. Il difensore ha firmato con la squadra dell'Al Duhail in serata dopo essersi sottoposto alle visite mediche. Grazie a tutti voi ??e stato in ...

Juventus - ufficiale la cessione di Benatia all'Al Duhail Sports Club : Mehdi Benatia non è più un calciatore della Juventus. La società bianconera ha ufficializzato con una nota pubblicata sul proprio sito la cessione del difensore all'Al Duhail Sports Club, squadra di ...