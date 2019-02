Conte strappa a Tria la cabina di regia sulle opere pubbliche

Manovra - Conte da Juncker per strappare una procedura «morbida» sul debito. «Aperto un dialogo» : We are friends», ha detto sorridendo il premier italiano accolto dal presidente Juncker nella sede della Commissione europea prima di una cena a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia ...

