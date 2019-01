Weekend a Londra d’arte | black e pop

vanityfair

(Di giovedì 31 gennaio 2019) La mia pronuncia inglese è certificatamente pessima. Rispondo alla prima domanda della receptionist del Blakes Hotel,– e rispondo un semplice «no» (è già stata qui da noi?) – e la ragazza mi dice: «Buongiorno, siete italiani?». Insomma è bastato un monosillabo per ritrovarsi praticamente e totalmente a casa. Non solo perché ormai si è compiuto il trend in atto da tanto in città che fa sì che il personale dell'hospitality sia praticamente tutto italiano (con inevitabili ricadute positive, quali trattamenti altamente personalizzati su mangiare, bere e comodità) ma anche perché siamo in una zona, tra Chelsea e Kensington, che ...