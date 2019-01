U&D | l' intervista di Lorenzo Riccardi | ' La mia paura è rimpiangere la non scelta'

Sara Affi : Luigi e Lorenzo commentano la sua intervista su U&D Magazine 'Non m'interessa' : A distanza di un po' di tempo dall'intervista rilasciata dall'ex tronista Sara Affi Fella ai microfoni di "Chi", è arrivata la risposta dei suoi ex corteggiatori Luigi e Lorenzo. I due ragazzi, infatti, hanno commentato la vicenda nel corso di un'intervista con il settimanale Uomini e Donne Magazine. Entrambi si sono mostrati molto distaccati dalla vicenda, al punto da arrivare a chiosare in questo modo: "non m'interessa", "capitolo ...

U&D - Nicola Panico non si sbilancia sulla Affi Fella : 'Prima voglio leggere l'intervista' : A cinque mesi dall'inizio dello 'scandalo', sulle bugie nel corso del trono classico, Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di dire la sua su quanto accaduto nel recente passato, rispondendo alle dichiarazioni di Nicola Panico ma soprattutto chiedendo scusa a tutti coloro i quali si sono sentiti presi in giro da lei. Primi fra tutti Maria De Filippi e la redazione del dating show di Canale 5. La Affi Fella ha raccontato la ...

U&D - la reazione di Nicola Panico all'intervista di Sara : 'Aspetto - poi dirò la mia' : Sara Affi Fella torna a parlare pubblicamente dopo lo scandalo che l'ha travolta in questi mesi a Uomini e donne. L'ex tronista ha scelto di rilasciare una lunga intervista sulle pagine della rivista 'Chi', dove ha chiesto scusa per le azioni compiute in trasmissione a discapito della produzione ed ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato Nicola Panico, che come ben saprete è stato colui che ha portato alla luce le 'malefatte' dell'amata e ...