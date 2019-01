Spal | è fatta per Jankovic del Partizan

Sampdoria - fatta per Regini alla Spal e Leverbe al Cagliari : Secondo Sky Sport invece Leverbe si trasferirà al Cagliari, dato che i sardi avevano potuto seguirlo da vicino già l'anno scorso, quando giocava nell'Olbia. Il difensore classe 1997 dovrebbe poi ...

Spal-Murgia - è fatta - : Alessandro Murgia in prestito alla Spal fino al termine della stagione. Il club di Ferrara ha chiuso la trattativa per il centrocampista classe 1996, che sbarca in Emilia dalla Lazio in prestito fino ...

Inter - fatta per Soares ma non solo : pronta la rivoluzione nell'undici di Spalletti : L'Inter comincia a muoversi sul mercato in questi ultimi giorni. La società nerazzurra sembrava potesse restare immobile ma nelle ultime ore c'è stato un cambio di rotta dettato anche dalle esigenze all'Interno della rosa. Continuano i problemi fisici per il terzino croato, Sime Vrsaljko, che dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Torino, allo stadio Grande Torino, domenica alle ore 18. Per questo motivo il club ...