Pil in calo e recessione | Di Maio | governi precedenti hanno mentito

Pil - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 calo dello 0 - 2% dopo il -0 - 1% del terzo”. Italia entrata in recessione : Mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che “se lo aspettava”. Oggi l’Istat lo ha confermato: nel quarto trimestre 2018, in base alle stime preliminari, il pil Italiano è calato. La contrazione è stata dello 0,2%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. L’Italia è quindi entrata tecnicamente in recessione, definizione che si applica quando ...

Aiuto allo sviluppo - Openpolis e Oxfam : “Risorse in calo sotto lo 0 - 3% del Pil. E più di metà non arriva nei Paesi poveri” : Per la prima volta da diversi anni calano le risorse per la cooperazione. L’ultima legge di Bilancio disattente le aspettative create dallo stesso governo riguardo all’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps). A settembre, infatti, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NaDef) prevedeva che il rapporto tra Aiuto pubblico e ricchezza nazionale (Aps/Rnl) si sarebbe assestato allo 0,33% nel 2019, per poi arrivare allo 0,36 nel 2020 ...

LGBT e lavoro : «Ma quale calo del Pil? La diversità stimola il business» : Le parole contanoEssere in prima lineaL’inclusione come parte della strategiaControllare le politiche aziendaliLa formazioneLavorare con serenitàAndare al lavoro e sentirsi liberi e accettati per quel che si è. Un’ovvietà? Per alcuni forse sì, per molti altri decisamente no. Fra questi secondi, ci sono diversi esponenti della comunità LGBT che comprende omosessuali, bisessuali e transgender. Un tema che fa discutere in questi giorni anche per il ...

Eurozona - in calo il rapporto debito/Pil nel 3° trimestre : Per i paesi dell 'Aerea Euro , il rapporto debito/PIL in chiusura del terzo trimestre 2018 si attesterebbe all'86,1% , rispetto all'86,3% registrato durante il trimestre precedente. E' quanto emerge ...

Economia - Emilia-Romagna felix : Pil in crescita e disoccupati in calo : Il rapporto 2018 e le previsioni. Qualche segnale di difficoltà si inizia a cogliere nell'industria tra le aziende più piccole mentre continua la crisi del......

Cina - previsto calo della crescita del Pil - : Tuttavia, gli esperti hanno notato che, anche con un tasso di crescita del PIL del 6,3%, il contributo della Cina allo sviluppo dell'economia mondiale rimarrà uno dei più significativi, e non si ...

Argentina : Cepal - Pil in calo del 2 - 6 nel 2018 e dell'1 - 8 per cento nel 2019 : Santiago del Cile, 20 dic 18:30 - , Agenzia Nova, - L'economia Argentina soffrirà una contrazione del 2,6 per cento quest'anno e dell'1,8 per cento nel 2019. Lo afferma la Commissione economica... , Abu,