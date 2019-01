Isola | Taylor Mega rischia E arrivano due nuovi concorrenti

Eliminato L'Isola dei famosi 2019 - seconda puntata : per i sondaggi è a rischio Taylor : Si avvicina la messa in onda della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato. Nel corso del secondo appuntamento che vedremo in onda il 31 gennaio in televisione ci sarà anche la prima eliminazione definitiva per uno dei tre concorrenti a rischio. In rete impazzano già i sondaggi sul nome del primo possibile Eliminato di quest'anno e ...

Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni - video : Taylor Mega sarà la prima eliminata? I pronostici parlano chiaro : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: strategie e scontri tra i naufraghi. Paolo Brosio attacca Sarah Altobello a causa di Capparoni

Isola dei Famosi - indiscrezioni su Taylor : 'Prima di partire si è rifatta il deretano' : Continuano a salire a galla notizie riguardanti una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del reality, Taylor Mega è divenuta fonte di polemiche accese sia in diretta tv che nei vari retroscena. Nel corso della prima puntata, infatti, sarebbe stata accusata dalla stessa Alessia Marcuzzi per avere pubblicato un video alquanto strano sul proprio profilo instagram. Nel video, la giovane ...

Isola dei Famosi : Taylor Mega sembrerebbe 'ritoccata' chirurgicamente : Taylor Mega negli ultimi giorni sembra essere una delle concorrenti più criticate e chiacchierate della nuova stagione del noto reality, l'Isola dei Famosi, in onda il giovedì sera alle ore 21:30 su canale 5. La Mega ha un corpo davvero notevole e alcune caratteristiche del viso apprezzate da molti uomini, come le labbra carnose e gli zigomi sporgenti, ma forse non tutto è merito di madre natura. Nonostante la sua giovane età, infatti, la ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il supplizio erotico : lo costringono a fissare Taylor Mega mentre lei... : Chi sta seguendo sui social o durante i daytime l'Isola dei Famosi 2019 ha notato come scarseggino, rispetto alle edizioni precedenti, news e gossip in arrivo dall'Honduras . Le poche notizia ...

Si è fatta sistemare il lato B! Isola dei Famosi - l'indiscrezione su Taylor Mega : Taylor Mega è una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show dei Vip targato Canale 5. La bella 25enne Taylor Mega, dopo le polemiche della prima puntata dell'Isola dei Famosi, è tornata a far parlare di sè per una lista fatta da Fabrizio Corona.L'ex re dei paparazzi, infatti, ha confessato che quando è uscito dal carcere lei è stata una delle sue amanti. E Taylor non è l'unica della lista. Ma della cara Mega ...

Isola dei Famosi - lo staff di Taylor Mega : "Votate Demetra Hampton" : La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è partita da nemmeno una settimana, ma i motori sono già caldissimi e sia in Honduras, che in Italia, si respira un'atmosfera di tensione piuttosto rara per essere alle prime battute del reality.Ad alimentare le discussioni nella prima puntata del reality show è stata soprattutto l'influencer Taylor Mega, accusata dalla produzione di aver pianificato la sua uscita dalla trasmissione a causa di ...

Isola : Taylor Mega - il suo nome d'arte è un marchio fondato dall'influencer : Taylor Mega si trova attualmente sull'Isola dei Famosi 2019, ma di lei si parla parecchio anche in Italia. Tramite Instagram, dove è seguita da più di un milione di follower, la bionda riferisce sempre di essere a capo dell'industria. In molti quindi, dopo averla scoperta nel ruolo di Isolana in Honduras, si sono domandati cosa significasse di preciso. Quale sarebbe l'industria diretta dalla fidanzata di Tony Effe? Proprio come è accaduto con la ...

Isola - Taylor Mega ha avuto un flirt con Massimo Boldi? : Taylor Mega ha avuto un flirt con Massimo Boldi? A scatenare il gossip alcuni commenti lasciati dall’attore sul profilo Instagram della giovane. La modella è approdata da meno di una settimana sull’Isola dei Famosi, ma è già al centro di pettegolezzi e scandali. Durante la prima puntata dello show è stata la protagonista di un acceso scontro con Alessia Marcuzzi che l’ha accusata di aver pianificato il suo addio al programma ...

Isola dei famosi - Taylor Mega nei guai - avrebbe un contratto per una serata a febbraio : All'Isola dei famosi Taylor Mega sta già facendo parlare molto di sé. L'influencer, infatti, è stata accusata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi di complotto. A quanto pare sembra che la ragazza abbia deciso di presenziare tre settimane all'Isola per poi lasciare tutto e tornare alla sua vita. La ragazza, messa con le spalle al muro, ha smentito. Tuttavia, nuove accuse stanno rendendo più fitta la vicenda. Il Ken umano ha rivelato che la Mega ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione su Taylor Mega : "I suoi capezzoli sfidano la legge di gravità" : Si ritorna a parlare di Taylor Mega e del suo personaggio all'Isola dei Famosi. Diciamo che la sua vita sta appassionando un po' tutti. Il suo stile di vita, il modo di affrontare le situazioni, ma soprattutto il suo aspetto fisico. La sua bellezza, infatti, è innegabile. Taylor è una stupenda 25enne dal fisico statuario. Alta, bionda e con gli occhi azzurri, Cosa si vuole di più? Ma ora, a tenere banco, è il suo seno. Ovviamente. La scelta ...

Isola dei famosi - Taylor Mega smascherata : "Dicono che i suoi capezzoli..." : All'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, l'indiscussa protagonista di questi primi giorni, è la naufraga Taylor Mega. E di lei, a I lunatici di Radio 2, parla Alberto Dandolo, firma di Oggi esperta di gossip. "In questi giorni ha tenuto banco Taylor Mega, è stata la settimana del suo 'scapezzolamen

Isola - Taylor Mega smascherata : ha già firmato un contratto da 5 mila euro : L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma Taylor Mega è già finita sotto accusa. Secondo Alessia Marcuzzi (e parte del pubblico) l’influencer avrebbe programmato di lasciare l’Honduras fra tre settimane. Ad inchiodarla un video pubblicato su Instagram, in cui informa i fan che tornerà esattamente fra tre settimane, abbandonando dunque il reality prima della sua fine. Nel corso della prima puntata dello show, Alessia Marcuzzi ha ...

