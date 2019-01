Hubble scopre per caso una nuova galassia | è la più isolata scoperta finora

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Dista solo 30 milioni di anni luce dalla nostra Via Lattea e per le sue caratteristiche viene considerata una rarità. È la“per” dal telescopio spaziale, chiamata Bedin 1. Il nuovo vicino cosmico, spiegano gli astronomi, è di modeste dimensioni: misura 3000 anni luce nella sua massima estensione, una piccola frazione rispetto all’immensità della Via Lattea. La raccolta di stelle è anche estremamente debole, per questo è stata classificata come unanana sferoidale.A renderla unica non è tanto la sua forma – la classificazione “nana sferoidale” è infatti abbastanza frequente (già 36 quelle individuate fino a oggi) – quanto la sua posizione. Bedin 1 è probabilmente lanana più. Dalle proprietà delle sue stelle, inoltre, gli astronomi sono stati in grado di dedurre che ...