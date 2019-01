Freddo record in USA | almeno 10 morti a causa del vortice polare - Sky TG24

Ondata record di Freddo record negli USA : almeno 10 morti per il “vortice polare” : E’ stata battezzata “vortice polare” la tempesta di freddo artico giunta dal Polo Nord che ha fatto crollare le temperature in tutto il Midwest degli Stati Uniti: colpite circa 212 milioni di persone (il 72% della popolazione degli Stati Uniti), paralizzate le città e bloccati trasporti su strada, ferroviari e aerei. Sono almeno dieci le vittime finora. Le temperature che hanno raggiunto quasi i -40°C in città come Chicago e ...

Il 2019 ha già registrato 33 record di caldo - ma nessuno per il Freddo : Temperature che stanno raggiungendo anche i -40 gradi. È questa l’emergenza che in questi giorni sta vivendo l’America del Nord, dal Dakota all’Ohio, dove milioni di americani sono paralizzati nella morsa di un vortice polare, le cui gelide temperature hanno causato la cancellazione di circa mille voli e la chiusura di scuole e aziende pubbliche e private. Un’emergenza che ovviamente non poteva passare inosservata agli ...

Maltempo Sardegna : “Allevatori senza gasolio agriccolo - col Freddo consumi record” : “Ancora ritardi sull’assegnazione del gasolio agricolo. Le basse temperature dei giorni scorsi hanno messo ancora di più in evidenza un altro problema del mondo delle campagne, prigioniero della burocrazia e di meccanismi aggrovigliati di cui sembra non si riesca a venirne a capo nonostante la buona volontà e la collaborazione dei dirigenti di Argea”. E’ quanto spiega Coldiretti Sardegna in merito ai ritardi ...