Fondi residui dei rimborsi M5s a Rousseau Nugnes attacca | Inconcepibile

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei" percepiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E presieduto da Luigi Di Maio, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Si tratta del "comitato per le rendicontazioni e idel Movimento 5 Stelle" ed è la cassaforte grillina che dovrà custodire e gestire le restituzioni degli eletti M5S. Nell'atto costitutivo del comitato - di cui l'Adnkronos è in possesso - viene raccontata la genesi e descritte le funzioni di questo soggetto. Lo riporta l'agenzia di stampa Adnkronos.Il giorno 7 agosto 2018 Di Maio, D'Uva e Patuanelli vanno davanti al notaio Luca Amato di Roma, nello studio di Via Po n.25/A, per costituire ...