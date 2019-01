Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 10 | 10

Scuola - boom domande al concorso DSGA : le Ultime Notizie al 30 gennaio : Un vero e proprio boom di domande per il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per la suddetta selezione. concorso DSGA, oltre 102mila le domande presentate I dati parlano ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime Notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Venezuela - Ultime Notizie : Maduro pronto a trattare - : Il presidente socialista: "Sono pronto a sedere al tavolo dei negoziati". Intanto il Tribunale supremo di giustizia ha deciso di imporre delle misure restrittive a Guaidò. Gli Usa avvertono: "...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio vertice di un’ora nella notte a Palazzo Chigi tra Conte e Salvini Di Maio sui due fronti caldi dell’immigrazione nave Diciotti nave sea-watch oggi in Giunta immunità del Senato al via esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti col premier ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : Osimhen piace - ma costa 15 milioni : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Victor Osimhen piace ma costa ben 15 milioni di euro, osservato anche Lookman dell'Everton che però è incedibile.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - l'arrivo di Ilicic è saltato per Defrel! : Calciomercato Roma, Ultime notizie: l'affare Josip Ilicic salta per colpa di Gregoire Defrel. Intanto Luca Pellegrini è stato ceduto in prestito al Cagliari

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - Ausilio : 'Perisic resta! Sessione per noi chiusa' : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Piero Ausilio blocca la partenza di Ivan Perisic, rimarrà anche Joao Miranda. Sfumano gli arrivi di Almiron e Brazao.

Pensioni Ultime Notizie : “Quota 100 senza nessuna penalizzazione” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 senza nessuna penalizzazione” Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini a DiMartedì. Un’intervista condotta da Giovanni Floris, in cui è intervenuta (in un video registrato) anche il bersaglio preferito del vicepremier, Elsa Fornero. Salvini, tra le altre cose, ha parlato di Quota 100 e delle principali misure della Manovra. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti la retromarcia di Salvini - 30 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti la retromarcia di Salvini; Sea Watch interessata la Corte europea dei diritti dell'uomo , 30 gennaio 2019, .

Pensioni Ultime Notizie : domanda Quota 100 già in scadenza. La data : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100 già in scadenza. La data Scadenza domanda Quota 100 a gennaio Con il decreto che deve ancora uscire, i tempi per la domanda di Quota 100 rischiano di diventare veramente stretti. Si parla infatti di presentare la domanda già entro fine gennaio se si vuole uscire a luglio. Un altro ostacolo, insomma, per i dipendenti pubblici, già con qualche finestra di uscita in meno rispetto ai dipendenti privati. ...

Il dolore dei genitori di Marco Vannini dopo la riduzione di pena a Ciontoli : 'E' una vergogna' - Ultime Notizie Flash : La disperazione dei genitori di Marco Vannini dopo la sentenza di secondo grado: urlano che è una vergogna. Mamma Marina vuole incontrare Salvini

Reddito di cittadinanza - Ultime Notizie : requisiti e pro-contro. L’analisi : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: requisiti e pro-contro. L’analisi Dal 29 gennaio 2019 è ufficiale il Reddito di cittadinanza che sarà attivo da aprile. Il decreto che introduce RdC e Quota 100 è stato infatti pubblicato in data 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale. Della misura si discute da mesi. Ricordiamo che è stato uno dei principali cavalli di battaglia su cui il MoVimento 5 Stelle ha fondato il successo elettorale alle ...