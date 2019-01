Super Smash Bros Ultimate si aggiorna: Arriva la pianta PIRANHA e non solo!

gamerbrain

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) A partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovomento per, il quale porta il gioco alla versione 2.0.0 introducendo un nuovo personaggio principale, ossia, lacarnivora.scende in campo Coloro che hanno acquistato la versione digitale del gioco o registrato la copia fisica entro il 31 Gennaio 2019, potranno usufruire gratuitamente del nuovo personaggio, tutti gli altri dovranno acquistarlo come DLC a pagamento.L’mento porta con se:Un nuovo Stage Nuovi brani musicali Spiriti inediti Risoluzione di bug e problemi vari Miglioramenti alle abilità di lottatori come Mario, Link, Donkey Kong, Samus, Kirby, Luigi, Bowser, Mewtwo, Wario e tanti altri ancora Il nuovo lottatore(disponibile come Amiibo a partire da Febbraio) Stando ad alcuni ...