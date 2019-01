Anche le Suore contro il decreto sicurezza : “Violati i diritti umani” : Politiche come il "decreto sicurezza" fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini "non solo aggravano le situazioni di vulnerabilità di diversi gruppi etnici che vivono sui nostri territori, ma mettono in atto il disprezzo dell'altro con la violazione sistematica delle principali regole della tutela umanitaria". E' la denuncia dell'Unione superiore maggiori d'Italia (Usmi) contenuta nel messaggio per la XXIII Giornata mondiale ...