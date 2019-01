Spunta anche in Veneto il questionario che chiede la ' razza'

Banca Mondiale : chi sarà il nuovo presidente? Trump spinge per David Malpass - Spunta anche Ivanka Trump : La Banca Mondiale si prepara a un nuovo capitolo dopo Jim Yong Kim, che lascerà in maniera improvvisa la poltrona di presidente dal prossimo 1 febbraio, dopo sei anni in carica. Ed è già scattata la ...

Morandi - ora Spunta l’ipotesi esplosivo anche per demolire il troncone Ovest : Le cariche potrebbero essere usate per abbattere almeno una delle 8 “pile” rimaste. L’obiettivo è accelerare i tempi e ridurre l’impiego di maxi gru

Carige : 1 mese di tempo. Banche sorde - ma Spunta ipotesi fondi : ... da cui si è appreso che le stesse sono state considerate appropriate, necessarie e proporzionate ad evitare la grave perturbazione dell'economia nazionale che sarebbe derivata da una più grave crisi ...

DIRETTA JUVENTUS CHIEVO / Streaming video e tv : nei precedenti Spunta anche una vittoria dei veneti - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS CHIEVO, Streaming video e tv: dopo aver vinto la Supercoppa Italiana i bianconeri sono pronti a riprendere la marcia in Serie A.

Pietra contro il finestrino dell'auto - che paura per la sorella di Sainz : Spunta anche un clamoroso VIDEO : Il pilota spagnolo ha denunciato sui social l'aggressione subita dalla sorella a Madrid, svelando come l'auto su cui viaggiava sia stata colpita da una Pietra paura e terrore per la sorella di Carlos ...

Pietra contro il finestrino dell’auto - che paura per la sorella di Sainz : Spunta anche un clamoroso VIDEO : Il pilota spagnolo ha denunciato sui social l’aggressione subita dalla sorella a Madrid, svelando come l’auto su cui viaggiava sia stata colpita da una Pietra paura e terrore per la sorella di Carlos Sainz Jr, aggredita da un tassista nel corso della serata di ieri. Il pilota della McLaren ha lanciato sui social l’allarme, svelando l’accaduto e postando a corredo anche un VIDEO. Photo4 / LaPresse Durante un viaggio ...

Juventus - alla festa negli spogliatoi Spunta anche Mayweather : L'ex fuoriclasse della boxe, Floyd Mayweather, campione dei superwelter ritiratosi imbattuto dopo 50 incontri e considerato uno degli sportivi più ricchi del mondo, nonché grande ammiratore di CR7, ...

Inter - Spunta il fondo Lion Rock : al centro anche il nuovo San Siro : spunta un nuovo fondo tra i possibili nuovi soci dell'Inter pronti a rilevare il 31,05% nelle mani di Erick Thohir. L'articolo Inter, spunta il fondo Lion Rock: al centro anche il nuovo San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I giochi SNES in arrivo in Nintendo Switch Online? Spuntano possibili riferimenti anche ad altri emulatori : Non si può di certo affermare che Nintendo Switch Online sia stato lanciato tra l'entusiasmo dei fan ma a quanto pare il servizio potrebbe crescere a brevissimo arrivando a giustificare il prezzo di circa €20 annuali necessari per la sottoscrizione.Dei dataminer hanno infatti scovato diversi indizi che indicano l'arrivo di titoli appartenenti ad altre console del passato di Nintendo e non solo all'amato e vastissimo ma indubbiamente ...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E Spunta (anche) il nome di Zalone : Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il...

Milan-Piatek : ora Spunta anche il Real Madrid - cifra shock : MILAN PIATEK- Secondo quanto riportato da “Sportnews.eu“, il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di strappare Piatek al Genoa sbaragliando la concorrenza italiana ed estera intorno al promettentissimo attaccante polacco. Le ultime indiscrezioni parlano di una cifra shock da circa 70 milioni di euro. Il Milan osserva interessato. La sensazione è che il club rossonero […] L'articolo Milan-Piatek: ora spunta anche il ...

Milan : Spunta anche Obiang : Secondo Sky Sport Roma e Milan sono interessati a Pedro Obiang , ex centrocampista della Sampdoria ora al West Ham, che ha aperto il prestito.

Pensioni : Quota 100 - uscita anche prima dei 62 anni - Spunta l'ipotesi dello 'scivolo' : Il Governo Conte è tuttora al lavoro sul testo che dovrà introdurre il famigerato meccanismo della Quota 100, il nuovo sistema di uscite anticipate a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. La Legge di Stabilità, infatti, è stata approvata anche dalla Camera e ora, si attendono i decreti sulle misure in materia previdenziale che dovrebbero arrivare tra il 10 e il 12 gennaio 2019. Appare ormai ...

Trincao-Juventus - Spunta anche l’Inter : cifre e dettagli : TRINCAO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Trincao attaccante dello Sporting Braga, giovane promessa del calcio portoghese. Centravanti moderno e letale: fisico statuario, velocità, progressione, carisma e senso del gol da top player. Paratici avrebbe già inoltrato un’offerta da circa 12 milioni di euro, offerte respinta indietro al mittente da parte […] L'articolo Trincao-Juventus, spunta anche l’Inter: ...