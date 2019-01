Spazio | Cina | oltre 30 lanci e 50 satelliti in orbita entro quest’anno

Spazio ai privati : la Cina sempre più competitiva nel settore : Nella corsa allo Spazio privato sono emerse nuove realtà cinesi come le società commerciali OneSpace e iSpace che continuano ad affermarsi con l’obiettivo di effettuare il primo lancio orbitale a metà del 2019. Le due start-up sono state fondate dopo il parere favorevole del governo cinese che ha deciso di portare avanti una politica di apertura verso l’iniziativa privata nel settore spaziale. Lo scopo – spiega Global Science – è ...

Spazio : un Moon village in 3D nel futuro della Cina : La colonizzazione della Luna è tra i progetti più importanti nell’agenda spaziale della Cina. Dopo l’allunaggio della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, il Paese si prepara a inaugurare la quarta fase del suo programma di esplorazione del nostro satellite. La tabella di marcia, secondo quanto dichiarato da Wu Yanhua, vice capo della Cnsa, prevede il lancio della sonda Chang’e-5 in programma per la fine di quest’anno, con l’obiettivo ...

Fiera Roma : il 2019 anno di rilancio - dallo Spazio alla Cina : ... noi uomini avremo bisogno sempre di più dello spazio; perciò la conquista spaziale è fondamentale e da qui inizia tutto ciò che è la nuova economia: dall'agrospazio al turismo spaziale, alle nuove ...

Lo Spazio sorge a Oriente : passi da gigante per Cina e India : L’India invierà tre astronauti nello spazio entro il 2022, diventando il quarto paese dopo Russia, Stati Uniti e Cina a tentare l’impresa. Il primo ministro Indiano aveva annunciato l’intenzione di inviare astronauti in orbita bassa già dallo scorso agosto durante la sesta edizione del Bangalore Space Expo, mostrando il modulo di fuga e le tute spaziali riservate all’equipaggio. Il governo di Delhi – riporta Global Science – ha ...

La Cina sul lato oscuro della Luna : 50 anni dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella conquista dello Spazio : La sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 03:26 italiane di ieri. La Cina ha dunque raggiunto l’ambizioso obiettivo di atterrate sul lato nascosto della Luna, mai prima d’ora una sonda terrestre aveva tentato tanto. Chang’ e 4 ha alLunato nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken. Lanciata lo scorso 7 dicembre dalla base spaziale di ...

Spazio : “incontri ravvicinati” memorabili tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 : “Incontri ravvicinati” memorabili sono attesi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Il 31 dicembre la sonda OSIRIS-REx si avvicinerà all’asteroide Bennu, mentre il 1° gennaio la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Dopo aver viaggiato nello Spazio per oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, OSIRIS–REx (Origins Spectral Interpretation Resource ...

Asi - Premio SpazioCinema : così l'arte avvicina tutti alla scienza : Roma, 20 dic., askanews, - 'Lo spazio è stato conquistato da poco, il prossimo anno festeggeremo i 50 anni dalla conquista della Luna, da poco abbiamo celebrato i 60 anni dal lancio del primo ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...

Spazio - cooperazione strategica tra Italia e Cina : grandi progetti nel futuro del nostro Paese : “La cooperazione” in corso “sulla stazione orbitale cinese è stata avviata già in passato fa dall’allora presidente dell’Asi (Agenzia spaziale Italiana) che aveva chiesto ai ministeri competenti di garantire la copertura economica tra il Mise (170 milioni di euro) e il ministero della Ricerca (130 milioni)”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al settore ...

Spazio - cooperazione strategica tra Italia e Cina : grandi progetti per il nostro Paese : “La cooperazione” in corso “sulla stazione orbitale cinese è stata avviata già in passato fa dall’allora presidente dell’Asi (Agenzia spaziale Italiana) che aveva chiesto ai ministeri competenti di garantire la copertura economica tra il Mise (170 milioni di euro) e il ministero della Ricerca (130 milioni)”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al settore ...

Spazio - la Cina alla conquista del lato oscuro della Luna : Milano, askanews, - La Cina punta al lato oscuro della Luna. Questa foto risale al 18 ottobre 1959, fu scattata dalla sonda sovietica Luna-3 ed è la prima immagine in assoluto giunta sulla Terra del ...

Spazio : Cina ha lanciato sonda verso lato nascosto della Luna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Spazio : la Cina ha lanciato la sonda verso il lato nascosto della Luna : La Cina ha lanciato nello Spazio la prima sonda che provera’ a posarsi sul lato nascosto della Luna, precedendo Stati Uniti e Russia. La missione Chang’E-4 – scrivono i media cinesi – e’ partita dal centro di lancio di Xichang, nella provincia centro- meridionale cinese di Sichuan, alle 02:23 locali (le 19:23 italiane), lanciata da un razzo vettore Lunga Marcia 3B, con destinazione il cratere Von Karman. Nei piani ...

Spazio : la Cina lancia la missione per il ‘lato oscuro’ della luna : La Cina ha lanciato la missione Chang’e-4, diretta verso il ‘lato oscuro’ della luna, il lato del nostro satellite non visibile dalla Terra. Il lancio è avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina. L'articolo Spazio: la Cina lancia la missione per il ‘lato oscuro’ della luna sembra essere il primo su Meteo Web.