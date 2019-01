Sampdoria | ufficiale Audero | le cifre super

Sampdoria -Juventus - il comunicato ufficiale sull’affare Audero : Emil Audero si trasferirà definitivamente alla Sampdoria, anche se la Juventus terrà la possibilità di riacquistarlo in futuro La Juventus ha raggiunto con la Sampdoria un accordo che fissa le condizioni per il prestito con obbligo di riscatto di Emil Audero , trasferitosi a titolo temporaneo alla società blucerchiata già la scorsa estate. Il comunicato : ACCORDO CON L’U.C. SAMPDORIA RELATIVO AL CALCIATORE EMIL Audero Torino, 30 ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : Dodô ceduto al Cruzeiro : GENOVA - Dodô al Cruzeiro : ora è ufficiale . La società blucerchiata lo ha ceduto , infatti, in prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota del club doriano: " L'U.C. Sampdoria comunica di ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : ceduto Rolando al Carpi : GENOVA - Cessione temporanea in casa Sampdoria : Gabriele Rolando lascia i blucerchiati e si trasferisce al Carpi fino a giugno 2019. Il 23enne terzino destro, lo scorso anno al Palermo ,, chiuso nel ...

Sampdoria - ufficiale un acquisto di prospettiva dalla Serie B : i dettagli : La Sampdoria si muove sul mercato dando anche un’occhiata al futuro, il nuovo acquisto arriva dal Trapani: i dettagli “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Trapani Calcio i diritti alla prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè (nato ad Alcamo, Trapani, il 13 giugno 1999). Il difensore resterà in forza alla società granata a titolo temporaneo fino al 30 ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è attivissima sul mercato, dopo il colpo Gabbiadini il club si muove anche per il futuro. Il presidente Massimo Ferrero ed il club blucerchiato comunicano “che Morten Thorsby (nato a Oslo, Norvegia, il 5 maggio 1996) sarà un calciatore blucerchiato a partire dalla prossima stagione sportiva. Il centrocampista – attualmente tesserato per lo Sportclub Heerenveen – ha sottoscritto un ...