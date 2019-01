Roma - Dzeko | è giallo sull' espulsione | proteste o sputo all' arbitro?

Fiorentina-Roma - probabili formazioni : sfida tra bomber Muriel- Dzeko : FIORENTINA ROMA probabili formazioni – Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari […] L'articolo Fiorentina-Roma, probabili formazioni: ...

Roma - Zaniolo e Dzeko - ovvero la doppia faccia dell'ottimismo : Dal nevischio e dal freddo di Bergamo, la Roma torna con un solo punto e con qualche spunto. Il ritorno al gol di Edin Dzeko non può essere sottovalutato, perché le reti del bosniaco dovranno essere ...

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo non abbiamo giocato - mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko si risveglia - Zapata firma la tripla rimonta nerazzurra : BERGAMO - E' finita come all'andata con un poderoso e divertentissimo 3-3, tra Atalanta e Roma a quanto pare è deciso che vada così. Il pathos è sempre per i giallorossi che all'andata rimontarono a ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko è tornato - ma la Dea risorge e pareggia : Gol, errori, colpi di scena e spettacolo. Tra Atalanta e Roma succede di tutto, finisce 3-3, proprio come all'andata all'Olimpico. Per i giallorossi a segno Dzeko, 3' e 33', e El Shaarawy, 41',, per i ...

Risultati Serie A diretta live - gol Dzeko : Roma in vantaggio : Risultati Serie A diretta live – La giornata di Serie A si è aperta con il botto, in particolar modo in campo Chievo e Fiorentina, partita che ha regalato gol ed emozioni ed il successo della squadra di Stefano Pioli con il risultato di 3-4. Alle 15 altre importanti partite, in particolar modo promette spettacolo ed emozioni il big match tra Atalanta e Roma, scontro per le zone altissime per la classifica. Match da brividi e per la ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza stampa : "De Rossi a disposizione. Dzeko bene - ma non al top" : Non parla di mercato Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani pomeriggio contro l'Atalanta, ma fa chiarezza sulla situazione dell'infermeria: "Sono molto ...

Roma - la Champions in un vicolo Dzeko : Sembra si sia fermato il tempo, o che quel tempo sia tornato. Edin Dzeko - a tanti - non va più bene, proprio come allora, quando nel magico mondo dei social veniva sbertucciato per un gol, più di uno, fallito e per quel suo non essere all'altezza. Perché era freddo, perché era un bidone, perché, perché e perché. Ecco, oggi come allora, ...

Belotti - la Roma pensa al dopo Dzeko ma occhio al West Ham : La Roma si guarda attorno alla ricerca di un centravanti che possa prendere le redini di Dzeko.Andrea Bellotti è sempre il nome buono da spendere in sede di calciomercato. Il centravanti del Torino, praticamente da due stagioni, è sempre accostato a qualche club ad ogni sessione di mercato. Cairo, però, non vuole fare sconti e vorrebbe capitalizzare al massimo da una sua cessione. C’è da dire, però, che il costo del cartellino è ...

Roma-Torino alle 15 La Diretta Di Francesco punta su Dzeko : All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto ...