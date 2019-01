Isola | naufraghi chiusi in un recinto senza andare in bagno Marina La Rosa | leader del

Isola dei Famosi - il dramma dei naufraghi : restano senza cibo - la mossa di Sarah Altobello : Non è iniziata benissimo l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. I concorrenti del reality di Canale 5 nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con l’assenza di cibo e con una terribile tempesta, accusando i primi segnali di cedimento. Il maltempo dell'Honduras ha spento il fuoco e i nauf

Isola dei Famosi : i naufraghi iniziano ufficialmente la caccia al cocco d'oro : L'Isola dei Famosi sta mettendo a durissima prova la mente dei vari naufraghi, creando non poche polemiche all'interno dei vari gruppi. Le regole, accettate dai concorrenti, vengono spesso violate e questo porta a delle penalità per tutta la squadra, spingendo i capisquadra ad impartire delle punizioni. Nonostante i normalissimi litigi tra i vari naufraghi di questa edizione, Alvin ha deciso di dare ufficialmente il via alla "caccia al tesoro". ...

Isola dei Famosi - scoppiano i primi litigi tra i naufraghi : Marina contro Yuri e John : L'Isola dei Famosi è inziata da meno di una settimana ma già al secondo giorno di convivenza i nervi sono piuttosto tesi tra i naufraghi di entrambi i gruppi. Marina La Rosa in veste di leader dei pirati deve saper gestire le razioni di riso in arrivo sull'Isola per la ciurma e per il suo gruppo. Nonostante l'amministrazione equa evidenziata anche da Ghezzal, sono arrivati i primi battibecchi. In Honduras al momento si litiga per motivi ...

Isola dei Famosi - il mistero dei naufraghi scomparsi : Cosa sta succedendo sull’Isola dei Famosi e perché i naufraghi sono scomparsi? Il reality è iniziato da circa una settimana, ma da allora non c’è traccia dei concorrenti. Nella prima puntata dello show Alessia Marcuzzi, affiancata dalle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, ha presentato al pubblico i naufraghi. Alvin ha svelato di essere l’inviato speciale e di aver ingannato tutto il gruppo, mentre Taylor Mega è ...

Isola dei Famosi 2019 - prima puntata : naufraghi suddivisi tra pirati e ciurma. Al televoto Demetra - Kaspar e Taylor : Alessia Marcuzzi - prima puntata Isola dei Famosi 2019 Ci siamo: riparte l’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.43: La storica voce dell’Isola dà il via alla quattordicesima edizione. 21.45: ...

