Infortunio Chiellini | Paratici torna sul mercato | ko anche Ilicic

Calciomercato Juventus - Chiellini out per Infortunio : i bianconeri ripiombano su Bruno Alves : La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Parma per il difensore portoghese, sondato già qualche settimana fa La Juventus si mette subito in movimento: l’infortunio di Chiellini durante la sfida di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha immediatamente mandato in allarme la società bianconera. Difesa juventina decimata: dopo la ...

Juventus - adesso sono guai : Infortunio anche per Chiellini - difesa decimata : guai in vista per la Juventus, dopo Bonucci anche Chiellini ko per un infortunio: il difensore bianconero costretto a lasciare il campo durante la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta Una brutta batosta per la Juventus nel corso della sfida di questa sera contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo poco più di 25 minuti di gioco, Giorgio Chiellini è stato costretto a lasciare il campo ed essere ...