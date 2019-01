Fed | Tassi confermati tra 2 | 25% e 2 | 50%

Fed - tassi invariati.'Paziente' su rialzi : ANSA, - NEW YORK, 30 GEN - La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. La Fed sarà ''paziente'' nel decidere i futuri rialzi ...

Per Clarida - Fed - pazienza sui tassi d'interesse è una virtù : "Se questi venti trasversali sono sostenuti, un'adeguata politica monetaria orientata al futuro dovrebbe rispondere per mantenere l'economia il più vicino possibile ai nostri obiettivi di massima ...

Powell 'molto preoccupato' per debito Usa. Ma Gundlach aveva avvertito : Fed in missione suicida con rialzo tassi : Mentre lo shutdown governativo Usa continua e Fitch minaccia di tagliare la tripla AAA del rating Usa, Jerome Powell lancia un allarme sul debito degli Stati Uniti. In un discorso proferito all'...

Fed - Powell : saremo 'pazienti' sui tassi - non c'è piano stabilito : New York, 10 gen., askanews, - Non c'è un 'piano stabilito' per l'aumento dei tassi d'interesse, la Fed ha la possibilità di essere 'paziente' mentre 'monitora l'evoluzione dell'economia'. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, parlando all'Economic Club di Washington. Powell ha ricordato che 'il 2018 è stato un anno molto buono per …