È corsa alla pensione con quota 100 Di Maio | basta menagrami

Malesia : due signore morte schiacciate dalla folla in un market - era corsa all'offerta : La moda dei coupon è divenuta sempre più comune in tutto il mondo, già da diverso tempo - soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari - poiché permettono di risparmiare notevolmente, acquistando prodotti di vario genere. Eppure, questa volta, sembra che i coupon siano stati la causa di una stranissima tragedia verificatasi in Malesia, a Kuala Lumpur. Due anziane signore, Law Ion Nang di 78 anni e Ah Poh di 85 anni, sono rimaste ...

Pensioni - corsa alla domanda per Quota 100 : Statali in prima fila : di Luca Cifoni Fatta la legge, parte la corsa alla pensione. I lavoratori interessati a sfruttare il canale di Quota 100 dalle prossime ore potranno iniziare a presentare le domande e a strettissimo ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano corsaro a Siena - Pressano vince e si porta in seconda piazza : Dopo il primo passo falso della stagione torna a sorridere il Bolzano, che nella 15a giornata della Serie A di Pallamano maschile sconfigge 36-20 la Ego Siena al PalaEstra, grazie alle 6 reti del tandem Dean Turkovic-Mario Sporcic, allungando sulle inseguitici, con il Pressano che supera 26-25 il Cassano Magnago nello scontro diretto e diventa secondo. Successo prezioso per il Conversano, protagonista al Pala San Giacomo sconfiggendo 32-21 il ...

Giro d’Italia 2019 - definite le wild card : ecco le 4 squadre invitate alla corsa : Giro d’Italia 2019, adesso è ufficiale il novero delle squadre che parteciperanno all’edizione numero 102 della corsa in rosa Giro d’Italia 2019, definite le wild card che vanno a completare il novero delle squadre partecipanti alla corsa. Rcs Sport ha infatti comunicato oggi le 4 squadre che sono state invitate all’edizione numero 102. Si tratta di Androni-Sidermec, Nippo-Fantini, Israel Cycling Academy e Bardiani-Csf. Mancherà ...

corsa alla Luna - ecco il bando europeo : 500mila euro da investire in nuove tecnologie per la futura esplorazione Lunare. È la risposta europea alla nuova Corsa alla Luna che, Nasa in testa, sta coinvolgendo tutte le principali agenzie spaziali internazionali. L’Esa rilancia la partecipazione del vecchio continente con il Metalysis-Esa Grand Challenge, bando che prevede un premio di mezzo milione per le aziende europee interessate alla conquista del nostro satellite. La sfida – ...

Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell'Altomilanese si sfidano nella corsa ... : Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani. Condividendo i progetti degli ...

La senatrice Kamala Harris annuncia corsa alla Casa Bianca : La senatrice democratica della California Kamala Harris ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali del 2020. Lo ha detto la stessa senatrice al programma della Abc 'Good Morning America', scendendo cosi' in campo tra le file degli aspiranti democratici alla nomination per le presidenziali. Se dovesse arrivare alla Casa Bianca sarebbe la prima donna e la seconda persona afroamericana.

corsa alla Luna : bando ESA per innovazioni utili all’esplorazione spaziale : Il Vecchio Continente si prepara alla Corsa per la Luna: l’Agenzia spaziale Europea ha pubblicato il bando Metalysis-ESA Grand Challenge, che prevede un premio di 500mila euro per le innovazioni utili all’esplorazione spaziale. L’obiettivo è incoraggiare le aziende europee a sviluppare tecnologie per costruire basi Lunari a partire dai materiali presenti sul satellite, cruciali per contenere i costi delle future missioni umane ...

Ascolti MasterChef Italia in aumento del 7% rispetto alla scorsa edizione : Il debutto della nuova edizione di “MasterChef Italia” con l’esordio in giuria di Giorgio Locatelli, insieme a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, dalle 21.15 su Sky Uno/+1 e Sky On Demand, è stato seguito da 1.103.625 spettatori medi (in crescita del +7%...

La Germania può escludere Huawei dalla corsa al 5G : «Preoccupazioni legate alla sicurezza» : 'Amo il mio Paese e sostengo il Partito comunista, ma non farei mai nulla che possa danneggiare altri Paesi nel mondo', aveva detto Zhengfei, la cui figlia è accusata però di frode negli Stati Uniti: ...

Liga - spettatori in crescita : +2 - 3% rispetto alla scorsa stagione : Numeri in crescita per la Liga allo stadio: rispetto ad un anno fa ci sono stati 118.942 spettatori in più nella massima serie. L'articolo Liga, spettatori in crescita: +2,3% rispetto alla scorsa stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.