Una società fragile nel testo di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti | in gara a Sanremo

Lo shock di Una società che non cresce - alle radici del populismo : Deve esserci qualcosa di più evidente, oggettivo, solido (oltre alle teorie del populismo del precedente "memo") che convince la gente a dire "ok, hanno ragione loro, è proprio così: le élite progressiste ci hanno fatto del male".Evidente, oggettivo, solido? Inevitabile parlare di economia. Il primo indizio che l'economia c'entri qualcosa è la cronologia. Fino al 15 settembre del 2008 l'economia mondiale ...

Una società spezzina sul convulso palco della Brexit : La Spezia - Ed ecco che nel complesso scenario della Brexit si fa spazio una realtà spezzina, la Jobson Italia, specializzata in manutenzioni e riparazioni di grandi navi, con cantieri alla Spezia, a ...

Una società italiana per salvare i porti inglesi dalla Brexit : Mettere in difficoltà di porti della Gran Bretagna è un rischio per le pesanti ripercussioni sull'economia del paese dal momento che il 55% delle merci internazionali che transitano dai porti della ...

'Scegliamo Una società aperta per una fede senza muri' : la Parrocchia di Sant'Antonio riflette sul bene comune : ... luogo delle origini scuola di umanità" con Fiammetta Quintabà, psicoterapeuta; Sabato 27 aprile: Il lavoro che nobilita l'uomo Quale lavoro? Quale uomo? / "Il diritto/dovere del lavoro; economia e ...

Higuain - il Milan e quei 18 milioni in sei mesi buttati dalla finestra : simbolo di Una società senza un progetto vero : Oggi, alla ripresa dalla sosta, il Milan si presenterà in campo a Genoa senza Gonzalo Higuain, il grande acquisto dell’ultimo calciomercato, l’uomo simbolo del nuovo ciclo rossonero targato Elliott-Leonardo, il campione che avrebbe dovuto riportare la squadra in Champions League. Dopo appena sei mesi è già tutto finito: il Pipita scappa al Chelsea, dal mentore Sarri, il Milan ripartirà di nuovo da zero da Krzysztof Piatek, il polacco dei record ...

Scola a Tgcom24 : "Immigrazione - manca Una politica globale ma ho speranza nella società civile" : Il cardinale ha parlato a Stanze vaticane: "La gestione del fenomeno è indice della profondità della crisi dell'Europa"

Bossi jr - dopo la politica (e la condanna) il Trota guarda a Mosca : “Ho Una società che si occupa di import-export” : “Faccio business con l’import-export nella Russia di Putin“. Ha un nuovo lavoro Renzo Bossi, il figlio del Senatùr ed ex consigliere regionale lombardo condannato a 30 mesi il 18 gennaio dal tribunale di Milano per la vicenda delle “spese pazze” con soldi pubblici. “Sì, ho anche questa mia società, la Resil, di cui detengo il 100%, che si occupa di import-export per le aziende italiane”, spiega il Trota ...

Strage migranti - Roberto Fico : “Una società sana salva vite umane - noi abbiamo fallito” : Durissima presa di posizione del presidente della Camera ed esponente di spicco del MoVimento 5 Stelle Roberto Fico dopo la tragedia al largo della Libia. E anche la Presidente del Senato Casellati attacca: "Il Mediterraneo non può diventare una fossa comune". Ma il governo italiano non recede dalla linea del disimpegno.Continua a leggere

Migranti - Fico commenta : 'Salvare vite umane è quello che fa Una società sana' : Le tragiche vicende delle ultime ore nelle acque del Mediterraneo riaprono il dibattito e le relative polemiche sulla gestione dei Migranti e dei flussi migratori. Il bilancio di questo fine settimana è allarmante: sono circa 170 le persone morte negli ultimi due giorni nelle acque di fronte a Libia e Marocco in due differenti naufragi. Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è stato chiaro nel ribadire che questi fatti tragici sia possibile ...

Migranti - Fico ora accusa : "Una società sana salva vite" : In un momento difficile per il governo, chiamato in causa dalla sinistra per l'ennesima strage di disperati nel Mar Mediterraneo, è ancora una volta il presidente della Camera Roberto Fico a fare l'opposizione più dura alla linea dettata da Matteo Salvini per arginare l'immigrazione clandestina. Gli è bastato un tweet in cui prendeva le distanze dalla linea dura dei porti chiusi per agitare nuovamente la folta schiera di grillini "di sinistra" ...

Sbarchi - Fico torna all'attacco : "Una società sana salva vite" : In un momento difficile per il governo, chiamato in causa dalla sinistra per l'ennesima strage di disperati nel Mar Mediterraneo, è ancora una volta il presidente della Camera Roberto Fico a fare l'opposizione più dura alla linea dettata da Matteo Salvini per arginare l'immigrazione clandestini. Gli è bastato un tweet in cui prendeva le distanze dalla linea dura dei porti chiusi per agitare nuovamente la folta schiera di grillini "di sinistra" ...

Naufragi migranti - Fico : Una società sana salva vite umane in mare : "Dolore, rabbia e tristezza. salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ...

De Benedetti rischia multa da 36 milioni : “Una sua società non ha dichiarato yacht con bandiera di Cayman da 120 milioni” : La Guardia di Finanza di Torino contesta a una società di Carlo De Benedetti “l’omessa dichiarazione di investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata per un valore annuo pari a 19 milioni e 995mila euro”. Un’accusa legata allo yacht My Aldabra, una barca di 51 metri realizzata a Viareggio, ma registrato alle Cayman, un paradiso fiscale. L’evasione ipotizzata dalla Fiamme Gialle è stata ...

Angelo Sanzio - intervista ESCLUSIVA al 'Ken italiano' : "Serve Una società più educativa. La chirurgia? Solo da grandi professionisti" : Ad oggi grazie a queste migliorie che ho dato al mio volto mi sento più sicuro e libero di interagire con il mondo che mi circonda. Cosa ti ha lasciato l'esperienza al 'Grande Fratello'? Puoi ...