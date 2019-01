Trapianto di rene | ecco la app che ci darà una mano dopo l' intervento

Sarah Hyland - attrice di Modern Family : "Il mio Trapianto di rene era fallito - ho pensato al suicidio" : L'attrice che interpreta Hayley Dunphy in Modern Family, Sarah Hyland, ha parlato in un'intervista a Ellen DeGeneres dei suoi problemi di salute e dei conseguenti pensieri suicidi. Nell'intervista, Sarah ha rivelato di aver sofferto di depressione e aver contemplato anche il suicidio in seguito al fallimento del primo trapianto di rene. "Al tempo ero molto depressa, per tanto tempo pensavo al suicidio. Avevo vissuto 26 anni sentendomi sempre ...