Sos dalla nave | Bagni rotti I giudici contro il Viminale

Samsung dalla parte dell’Ambiente : inizierà a utilizzare materiali Sostenibili nelle sue confezioni : Samsung annuncia che a partire da quest'anno inizierà a sostituire l'imballaggio in plastica delle sue confezioni con materiali "eco-sostenibili" L'articolo Samsung dalla parte dell’Ambiente: inizierà a utilizzare materiali sostenibili nelle sue confezioni proviene da TuttoAndroid.

Napoli - interrogato il compagno della mamma del bimbo morto : il Sospetto sulle urla dalla casa : È stato interrogato dalla polizia il compagno della mamma del bambino di 7 anni ritrovato morto in un appartamento di Cardito, piccolo comune in provincia di Napoli. La sorellina del piccolo, una bambina di otto anni, è stata invece ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, ma non sareb

Autismo : condannata la ASL che non paga le terapie Sostenute dalla famiglia per assistere il figlio. : Sta facendo molto parlare il caso di una coppia di genitori di un bambino affetto da disturbo generalizzato dello spettro autistico che ha presentato ricorso contro la Asl per non avere garantito al figlio (di soli 5 anni) le terapie ABA, costringendo la famiglia a rivolgersi a un centro privato. E’ stato il Tribunale I sezione lavoro (con ordinanza del 9 ottobre 2018) a stabilire che ricevere quelle cure dal Servizio sanitario nazionale è un ...

Thierry Henry è stato Sospeso dalla carica di allenatore del Monaco : L’ex calciatore Thierry Henry è stato sospeso dalla carica di allenatore del Monaco, che lo aveva assunto tre mesi fa. Per Henry era la prima esperienza da allenatore, dopo essere stato assistente della nazionale belga ai Mondiali di calcio in

Forum : Mediaset Sospende Francesco Foti. Il giudice tv intercettato dalla Guardia di Finanza : Francesco Foti, Forum Nelle intercettazioni della Guardia di Finanza avrebbe parlato di riciclaggio, di falsi finanziamenti e di soldi da lavare. Così, in via prudenziale, Corima, la casa di produzione di Forum ha deciso di sospendere temporaneamente la collaborazione con l’avvocato Francesco Foti, noto al pubblico per essere uno dei giudici della trasmissione tv. Come riportano alcuni organi di stampa, il legale siciliano è stato infatti ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta i test di Sepang : ecco il possibile Sostituto scelto dalla Honda : Secondo i media tedeschi, il team giapponese avrebbe individuato il pilota a cui affidare la moto di Lorenzo nei test di Sepang Giornata di presentazione in casa Honda, il team giapponese infatti presenterà oggi a Madrid la nuova moto con cui Marc Marquez e Jorge Lorenzo lanceranno l’assalto al titolo mondiale. AFP/LaPresse Il pilota maiorchino però non parteciperà ai test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio, per via ...

Donna trovata carbonizzata a Brescia : identificata dalla fede - Sospetti su una donna : Riconosciuta dalla fede che aveva al dito. Tutto il resto del corpo di Stefania Crotti, 42 anni, era carbonizzato. È svolta nelle indagini sul cadavere bruciato, che è stato ritrovato venerdì nelle ...

UOMINI E DONNE/ Video - Sossio e Ursula a pranzo dalla suocera ma... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Anna Tedesco non torna in studio ma spera di poter partecipare al Grande Fratello Vip 4

Viaggi & Turismo : dalla preservazione dell’ambiente alle vacanze Sostenibili - il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida : La preservazione dell’ambiente, le vacanze sostenibili, la possibilità di vivere delle esperienze appaganti in Viaggio sono alcuni degli argomenti che caratterizzeranno il Turismo nel 2019. E il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida. La regione conta su un territorio di dimensioni contenute ma che offre tantissimo: una natura rigogliosa e ancora incontaminata, spiagge caraibiche e un mare ricco di fauna e flora, ma anche onde da ...

Emiko protagonista in Arrow 7 : “Sostituta di Thea? Porterà a galla i segreti dalla tomba dei Queen” : Il lunedì si avvicina a grandi passi e con esso anche il ritorno in onda di Arrow 7, almeno negli Usa. La serie tv madre dell'Arrowverse potrebbe andare verso il tramonto chiudendo i battenti proprio il prossimo anno con l'annunciato crossover in cui proprio Oliver potrebbe avere la peggio ma, fino ad allora, i fan dovranno concentrarsi sugli episodi attualmente in onda e sul debutto di Emiko. Il finale di mezza stagione di Arrow 7 ha ...

Sfera Ebbasta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di Sostanze stupefacenti : Principe discografico del 2018, in quanto campione di vendite, Sfera Ebbasta risulterebbe indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. A riportare l'indiscrezione è Il Centro quotidiano dell'Abruzzo. Il fascicolo a suo carico sarebbe stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, finiti a Pescara perché tra le tante tappe dell'ultimo tour ...

Sfera Ebbasta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di Sostanze stupefacenti : Principe discografico del 2018, in quanto campione di vendite, Sfera Ebbasta risulterebbe indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. A riportare l'indiscrezione è Il Centro quotidiano dell'Abruzzo. Il fascicolo a suo carico sarebbe stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, finiti a Pescara perché tra le tante tappe dell'ultimo tour ...

Puglia.AGRICOLTURA : PRONTE LE NORME PER SosTENERE GLI OLIVICOLTORI COLPITI DALLE GELATE E DALLA XYLELLA : ...in Parlamento a farsi approvare un emendamento per venire incontro alle richieste degli OLIVICOLTORI trovando prima lo scoglio del Quirinale e successivamente dei tecnici del Ministero dell'Economia ...

Tratta di migranti dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia Sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...