Salvini | mentre PD incontra immigrati io preferisco lavorare

+Europa - tra i candidati alla segreteria spunta la fan di Salvini che corse per La Destra. Mentre le iscrizioni si impennano : La sua candidatura è spunta ta all’ultimo minuto giovedì 17 gennaio, a otto giorni dall’inizio del primo congresso nazionale di +Europa . Oltre al coordinatore nazionale Benedetto Della Vedova, a Marco Cappato e Alessandro Fusacchia, per la segreteria della lista di Emma Bonino che si appresta a diventare partito correrà anche Paola Renata Radaelli. Un nome sconosciuto ai militanti della formazione europeista e, stando al cv, vicino ...

Pelonzi : Roma continua a sbandare mentre Raggi e Salvini si scontrano : Roma – “Ancora una volta, la capitale diventa il palcoscenico per lo scontro politico tra Lega e Movimento 5 stelle. Questa volta, la pietra dello scandalo e’ la sicurezza a Roma. Raggi chiede piu’ poliziotti e Salvini le risponde per le rime. Al centro della polemica, tanto per cambiare, le sorti di una citta’ abbandonata a se’ stessa anche dal punto di vista della sicurezza, con sparatorie in strada in pieno ...