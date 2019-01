Procura Aosta | più 59% spesa intercettazioni

Frode nell'appalto piscine : tutti gli indagati e i dettagli Aosta -La Procura contesta l'ipotesi di reato a due rappresentanti della "... : A poche ore dalla notizia delle quattro denunce per una presunta Frode nell'appalto per la gestione 2017-2027 delle piscine regionali di Aosta , Verrès e Pré-Saint-Didier, emergono i primi dettagli ...

Procedura fallimentare del Casinò : i politici dal pm Aosta - Sentiti in mattinata - dal sostituto Procura tore Luca Ceccanti - come "persone ... : Dallo scorso 7 novembre , data del deposito dell'istanza al Tribunale , per la Procura della Repubblica nulla è cambiato: l'insolvenza del Casinò di Saint-Vincent è conclamata, strutturale ed ...

Interdetto medico Usl : il riesame dà ragione alla Procura Aosta - Si tratta di Vilma Tiziana Miodini - 56enne indagata per vari reati. L'... : Il Tribunale del riesame di Torino, con un'ordinanza di venerdì scorso , 23 novembre , ha disposto l'interdizione dalla professione, per quattro mesi, del medico Vilma Tiziana Miodini , in servizio in ...