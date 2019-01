Processo Vannini | in Appello ridotta la pena al capofamiglia da 14 a 5 anni

Blastingnews

: La rabbia della mamma di #MarcoVannini: 'Mi vergogno di essere italiana'. Leggi ?? - Agenzia_Dire : La rabbia della mamma di #MarcoVannini: 'Mi vergogno di essere italiana'. Leggi ?? - brontolodesign : #noaquestagiustizia ribelliamoci tutti contro questa sentenza del processo Vannini...facciamo sentire la voce del popolo di Twitter - ValentinaFred : È inaccettabile la sentenza del processo #Vannini .#MarcoVannini non ha avuto giustizia,una morte assurda un dolor… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Nella giornata di oggi presso il tribunale di Civitavecchia (Roma) si è svolta l’udienza corte d'Assise d'per ila carico della famiglia Ciontoli. Nella villetta di Ladispoli di proprietà della famiglia imputata il 17 maggio 2015 è stato ucciso Marcocon un colpo di pistola.Da quattroa questa parte mamma Marina, tutta la famiglia del 20enne scomparso e tutta la comunità di Ladispoli e non solo cercano di scoprire la verità sulla morte di Marco. Inoltre, a distanza disi cerca ancora di trovare un movente ad un delitto che poteva essere evitato. Infatti, quando Marco fu raggiunto dal colpo di pistola nella vasca da bagno, dall’arrivo dei soccorsi erano passate già numerose ore. Una volta raggiunto il pronto soccorso in tarda serata, per il giovane non c’è stato più niente da fare. In seguito ai precedenti gradi di giudizio erano state ...