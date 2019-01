huffingtonpost

: Netanyahu non vuole più la Tiph. Schiaffo anche all'Italia, che tace - HuffPostItalia : Netanyahu non vuole più la Tiph. Schiaffo anche all'Italia, che tace - andreastravino : Fino a stamattina non sapevo chi stesse dalla parte della ragione tra Maduro (eletto dal popolo) e Guaidò auto elet… - MarianitaDeAmbr : Neanche i carabinieri italiani (che fanno parte del Tihp) vanno bene a Netanyahu... E il nostro governo non dice nu… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Unoall', nei giorni in cui il nostro ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, è in missione in Israele. Senza dare uno straccio di spiegazione all'ospiteno, il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato che Israele non accetterà il prolungamento della missione di controllo(Temporary international presence in Hebron) della quale fa parte l'. E già di per sé questa decisione avrebbe meritato una risposta da parte del titolare della Farnesina. Ma la cosa è ancora più grave per le motivazioni addotte da, il quale ha spiegato che "non consentiremo la prosecuzione della presenza di una forza internazionale che opera contro di noi".Insomma, i carabinierini che sono da sempre parte importante, non solo in quantità ma per la qualità del lavoro svolto, sarebbero, ...