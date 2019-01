MotoGp – Marc Marquez sorprende il presentatore : “Lorenzo? Speravo in una domanda migliore” : Marc Marquez risponde con ironia alla provocazione del presentatore: le sensazioni dello spagnolo dopo la premiazione come miglior sportivo dell’anno per Mundo Deportivo Marc Marquez è stato premiato ieri da Mundo Deportivo come miglior sportivo dell’anno. Il campione del mondo di MotoGp sta lavorando sodo sulla sua spalla per essere al 100% della sua condizione all’esordio stagionale, previsto per il 10 marzo in Qatar, ...

MotoGp – Il commovente addio al piccolo Julen di Marc Marquez : “un triste risveglio” [FOTO] : Marc Marquez ed il messaggio social per Julen, il bambino ritrovato morto in un pozzo in Spagna Marc Marquez tra le sue storie Instagram ha dedicato questa mattina un dolce pensiero a Julen. Il piccolo, caduto 17 giorni fa in un pozzo vicino Malaga , è stato ritrovato morto nella notte. Una vera e propria tragedia, che ha colpito tutta la Spagna, e che ha coinvolto anche il pilota di MotoGp. Il sette volte campione del mondo ha scritto sui ...

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box come con Rossi? No! Vi svelo come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

MotoGp - Tardozzi ha le idee chiare su Rossi e Marquez : 'Vale? E' un Marc con 15 anni in più' : Ed è proprio sul Dottore e sul campione del mondo in carica che si è focalizzato Davide Tardozzi in un'intervista a Motorlunews.com: ' Marc è un pilota unico, è un pilota che ha talento, intelligenza,...

MotoGp - Marc Marquez : “Un inverno noioso - obiettivo essere al top in Qatar”. Jorge Lorenzo : “Honda fantastica” : Oggi è stata presentata la nuova Honda, pronta ad affrontare il Mondiale MotoGP con tutti i favori del pronostico. La scuderia giapponese si affida ancora al fenomeno Marc Marquez, desideroso di proseguire la propria striscia trionfale e di confermarsi Campione del Mondo, e alla grande novità Jorge Lorenzo che ha lasciato la Ducati con l’obiettivo di lottare per il titolo iridato. Il fenomeno spagnolo ha affrontato un inverno ...

MotoGp – Tardozzi ha le idee chiare su Rossi e Marquez : “Vale? E’ un Marc con 15 anni in più” : Davide Tardozzi e le qualità di Marc Marquez e Valentino Rossi: il team manager Ducati non ha dubbi sui due grandi campioni Un altro team di MotoGp è stato presentato: dopo la giornata dedicata al Mission Winnow Ducati Team, anche la Honda ha mostrato al mondo intero la moto con la quale Lorenzo e Marquez sfrecceranno in pista nella stagione 2019. AFP/LaPresse Tanti i piloti che lotteranno per la vittoria e regaleranno tante emozioni: i ...

MotoGp - presentata la nuova Honda 2019 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo : C’era grandissima attesa per la presentazione del Team Repsol Honda MotoGP 2019 e, oggettivamente, la nuova moto e la sua livrea (pressoché simile a quella delle ultime edizioni) sono passate in secondo piano rispetto ad altro. Gli occhi di tutti erano puntati sulla nuova coppia, subito definita “Dream Team”, ovvero Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e sulla mano fasciata del maiorchino dopo la rottura dello scafoide negli scorsi ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Ducati - serve l’ultimo step per poter impensierire Marc Marquez. Andrea Dovizioso ci crede : Mancano solo due giorni al momento della presentazione ufficiale della Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2019, che si svolgerà nella località svizzera di Neuchatel a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 gennaio. La scuderia di Borgo Panigale è pronta ad affrontare una stagione fondamentale, in cui sarà chiamata a completare un processo di crescita esponenziale condotto magistralmente dal direttore generale Gigi Dall’Igna ma non ancora ...

MotoGp - clamorosa rivelazione di mercato : Marc Marquez tentato da un altro team : Il CEO di KTM ha rivelato di aver presentato a Marquez un’allettante offerta prima di firmare un biennale con la Honda Marc Marquez è stato vicino alla KTM prima di firmare il rinnovo di contratto con la Honda, ufficializzato prima della scorsa stagione di MotoGp. FRANCOIS FLAMAND Un retroscena di mercato alquanto sorprendente, rivelato dal CEO di KTM Spagna Marc Coma, intervenuto ai microfoni di Radio Marca: “c’è stata ...

MotoGp - La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : 'Jorge può mettere paura a Marc' : La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione del mondo in carica per un 2019 che si prospetta scoppiettante. ...

MotoGp – La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : “Jorge può mettere paura a Marc” : Rainey certo delle qualità di Jorge Lorenzo: l’ex campione di motociclismo ed i rischi di Marquez col maiorchino compagno di squadra La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote torneranno in pista per l’esordio del nuovo Mondiale, in Qatar. La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione ...

MotoGp – Infortunio Marquez : Marc ricorre alla cupping therapy [VIDEO] : Marc Marquez ricorre alla cupping therapy nel suo percorso di riabilitazione dopo l’Infortunio e l’operazione alla spalla Continua la fase di riabilitazione di Marc Marquez, dopo il problema alla spalla che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei primi giorni di dicembre. Lo spagnolo è motivato e carico al punto giusto per arrivare in condizioni perfette, o quasi, già ai test invernali, ma il suo obiettivo ...

MotoGp – Marc Marquez non molla : primo allenamento di stabilità dopo l’operazione alla spalla [GALLERY] : Marc Marquez concentrato e motivato: lo spagnolo a lavoro per recuperare dall’infortunio alla spalla. Esercizi di stabilità per il campione del mondo di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più, tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote saranno in pista per la prima gara del nuovo Mondiale, in programma il 18 marzo in Qatar, sul circuito di Losail. In attesa di presentare i team e tornare in sella alle moto ...

MotoGp – Rainey striglia Marquez : “cadute? Per Marc non è necessario correre certi rischi” : Wayne Rainey e le cadute di Marc Marquez: l’ex campione del mondo tra consigli e strigliate al campione del mondo Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di vedere nuovamente i propri idoli in pista, a lottare per la vittoria dei Gp in giro per tutto il mondo. Grande attesa per la nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo, che dividerà i box col campione del mondo Marc ...