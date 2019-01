Meningite alla Camera | ricoverato un ragazzo Scattata la profilassi

Ricoverato per Meningite era a evento su Shoah : profilassi alla Camera : Ricoverato per meningite era a evento su Shoah: profilassi alla Camera Un ragazzo finito in ospedale a causa della malattia era presente al convegno di Montecitorio dedicato al Giorno della memoria. Per precauzione, i deputati sono stati invitati ad assumere una terapia antibiotica anche se i rischi sono ...

Caso di Meningite alla Camera : «Chi c’era faccia la profilassi» : Al convegno «Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile», spiega l’Ammnistrazione della Camera, era presente un ragazzo successivamente ricoverato per meningite

Meningite a Montecitorio! Paura contagio alla Camera : All'evento «svoltosi presso la nuova Aula dei gruppi in occasione del Giorno della Memoria ha partecipato un ragazzo che successivamente è stato ricoverato per Meningite meningococcica». Dovranno fare la profilassi antiMeningite i partecipanti al convegno sulla Shoah organizzato a Montecitorio il 25 gennaio scorso. A quanto si legge in una comunicazione fatta pervenire a tutti coloro che sono stati presenti e diffusa dall'Adnkronos infatti, ...

Allarme Meningite - gli infettivologi : i no-vax confondono i genitori : ... pubblica ed individuale, rinnova e ribadisce la propria adesione al Patto per la Scienza, ricordando in modo specifico il punto in cui si invitano tutte le forze politiche a non prestarsi a ...

"Sono guarita dalla Meningite. A salvarmi il vaccino tetravalente fatto in precedenza" : "La mia intenzione, con questo post, non è fare discorsi 'politicizzati'. Rispetto le idee di tutti, così come pretendo che vengano rispettate le mie. Desidero semplicemente gettare un po' di luce sulla mia vicenda". Benedetta Rosatello è una studentessa di 19 anni di Lagnasco, provincia di Cuneo, e studia all'Università di Padova. All'inizio del mese ha contratto una forma molto rara e aggressiva di meningite: ...

Sardegna : muore a 23 anni stroncato dalla Meningite : Il virus della meningite non gli ha lasciato scampo. E in meno di 24 ore si è portato via un giovane di 23 anni, residente a Ittiri, che martedì mattina era arrivato in condizioni gravissime al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, i medici hanno accertato la morte celebrale del giovane, che poi è deceduto in serata nel reparto di Rianimazione del nosocomio sassarese, tra ...

Giovane muore stroncato dalla Meningite a Sassari : E' stata avviata la profilassi antibiotica sugli operatori entrati a contatto con il paziente, di 20 anni

Allarme Meningite a Roma - morto 15enne all'Umberto I/ Profilassi all'istituto alberghiero Vespucci : Allarme meningite a Roma dopo la morte di un ragazzo 15enne al Policlinico Umberto I. Il decesso è arrivato ieri sera nel reparto di terapia intensiva