Huawei respinge accuse Usa | ' Nessun illecito'

Huawei respinge accuse Stati Uniti : 6.40 Huawei respinge le accuse ufficializzate poche ore fa dal Dipartimento di Giustizia Usa, affermando di "non aver mai commesso le violazioni citate" e precisa di "non essere a conoscenza di alcuna violazione" commessaa da Meng Wanzhou, la manager figlia del fondatore di Huawei su cui pende la richiesta Usa di estradizione dal Canada, dove è agli arresti dal primo dicembre. Wanzhou comparirà oggi in tribunale in Canada. E' accusata di aver ...