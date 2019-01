Ora il caso Salvini si apre per davvero : Decreto Semplificazioni al Senato, referendum propositivo e mozioni sulla Tav alla Camera. Sono i temi che impegneranno il Parlamento la prossima settimana. Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Giunta per le autorizzazioni di palazzo Madama, dove mercoledì 30 gennaio approderà il 'caso Salvini'. L'organismo, guidato da Maurizio Gasparri (FI), avvierà l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere inviata dalla ...

AncOra tensioni sul caso Diciotti - Salvini : invasione di campo da qualche giudice di sinistra : Milano, 26 gen., askanews, - 'Prendete le arance perché se mi portano a San Vittore...'. Così il vicepremier Matteo Salvini ha ironizzato con i militanti leghisti riuniti a Milano al gazebo di Piazza ...

AncOra tensioni sul caso Diciotti - Salvini : invasione di campo da qualche giudice di sinistra : ...ministri di Catania alla Giunta autorizzazioni del Senato per il caso della nave Diciotti."Sceglierà il Senato sull'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica", ...

Migranti ancOra bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

[Il caso] La grande promessa del ministro : "Entro febbraio riformiamo processo civile e penale". Ma ignOra l'appello del Presidente Mammone : ... : In prima fila, oltre al Presidente Mattarella, i cardinali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le massime cariche giudiziarie, ha colpito la presenza del ministro dell'Economia Giovanni ...

Caso Gavillucci - l'avvocato Ciotti : 'Il ricorso? Ora deve riarbitrare' : ... hanno raggiunto la serie A, come Gavillucci, o sono stati avvicendati prima, accettando il verdetto del campo con le valutazioni degli osservatori arbitrali e dei designatori; al mondo del calcio, ...

Caso trivelle - i ventimila lavOratori in attesa di politica energetica : Il «Caso trivelle» si sta ingarbugliando , e soprattutto sta arrivando ad un punto dove probabilmente non sarebbe mai dovuto arrivare: il braccio di ferro, lo scontro politico tra le due componenti ...

Australian Open 2019 : Serena Williams dimostra ancOra la propria forza - Zverev rimandato. Il caso del punto contestato in Carreno Busta-Nishikori : Si è conclusa un’intensissima giornata a Melbourne: gli Australian Open hanno emesso diversi interessanti verdetti sia tra gli uomini che tra le donne, con i due tabelloni che sono ora allineati ai quarti di finale. Il match più atteso era quello tra Simona Halep e Serena Williams, la numero uno ufficiale e quella riconosciuta come tale da molti a prescindere dal ranking. Ai quarti ci va Serena, per aver saputo tirar fuori dal serbatoio le ...

Convitto e colonia Inps - dopo PanOrama il caso diventa nazionale : ... l'Inps avrebbe recentemente ceduto il complesso al Fondo i3-Silver gestito dalla società per azioni Invimit SGR , con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ...

Lo strano caso della rapina a Lele MOra per due bottiglie di champagne : L'ex agente dei vip, Lele Mora, è stato rapinato in un campo rom a Milano, dove si trovava per comprare dello champagne. La notizia viene riportata dal Corriere della Sera, che spiega come il fatto sia avvenuto a fine maggio nel quartiere Chiesa Rossa. Mora aveva proposto l'affare a un pluripregiudicato di sua conoscenza, già condannato per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa ed altro. Quest'ultimo recupera il ...

La verità sul caso dei 400 lavOratori ‘licenziati’ a Crotone a causa del decreto dignità : La vicenda dell'Abramo Customer Care, il call center con sede a Crotone di cui si parla in questi giorni per il mancato rinnovo del contratto di 400 lavoratori, è in realtà più complessa di come descritta. Non si tratta di licenziamenti, ma di un mancato rinnovo del contratto. E il decreto dignità non ha creato ma ha più che altro anticipato il problema, non riuscendo però neanche a evitarlo. La posizione del M5s e dei sindacati sul ...

La prova del cuoco - Dagospia : nel programma della Isoardi lavOra la sorella di... Pazzesco caso politico? : La soffiata arriva, ovviamente, da Dagospia. Si parla de La prova del cuoco, il programma condotto da Elisa Isoardi su Rai 1. Si parla, nel dettaglio, del cast del programma. E Dago rivela "quello che in pochi sanno, o forse nessuno sa". Di che si parla? Presto detto: la sorella della "jena" Riccard

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...