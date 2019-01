Non è l' arena | Fabrizio Corona spacciato? Torni in carcere per il servizio sul

Non è l'Arena in diretta? A smentire tutti ci pensa l'orologio di Maurizio Battista : Se registrate ma volete fingervi in diretta, fate attenzione agli orologi. Pure a quelli da polso. Nella televisione che si spaccia per quello che non è, a svelare i misteri spesso ci pensano i dettagli.Accade così che un programma come Non è l’Arena, che ama sottolineare il ‘live’ dei suoi talk con tanto di dicitura sopra al logo di rete, finisca col commettere un autogol per colpa di quelli che nel cinema vengono ribattezzati come ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti fa il botto negli ascolti : vince tutto - dove si spinge in prima serata : Su La7 ottima performance di Massimo Giletti. Il conduttore a Non è l’Arena aveva, tra le altre cose, lo scontro tra Luxuria e Santanché, ha segnato il 7.1% con 1.422.000 spettatori. La serata è stata vinta da Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. Lo show aveva come super ospite Valentino Rossi e ha c

Non è l euro Arena : duello per il reddito di cittadinanza. Scambio di battute tra Alberto Forchielli e Francesca Sardella : Duro scontro alla trasmissione Non è l'Arena di Giletti, nella puntata che è andata in onda ieri, 27 gennaio, sulle frequenze di LA 7. Si è tornati a parlare in merito al reddito di cittadinanza e, in ...

Non è l'Arena - Vladimir Luxuria contro Daniela Santanché : "Sei più trans tu di me" : Un duro scontro quello andato in onda nella puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti, ieri sera su La7, che ha coinvolto due volti femminili quali quello di Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sul tema molto sentito della sessualità. Tutto è partito dall'analisi in studio della 'lezione' di Alla Lavagna (in onda su Rai 3) tenuta da Vladimir Luxuria a dei bambini di poco più di 8 anni di età ai quali ha raccontato la sua ...

Non è l'arena - Nunzia De Girolamo si presenta così da Massimo Giletti : gonna trasparente : Look super sensuale per Nunzia De Girolamo che si è presentata in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, con una gonna di pizzo effetto "nude", ovvero completamente trasparente. La ex deputata di Forza Italia infatti, a parte indossare un normalissimo top nero aderente, aveva una longuet

Non è l'Arena - si parla di reddito di cittadinanza seduti sul divano : Si parla di reddito di cittadinanza e in studio entra un divano. Accade a Non è l’Arena, dove Massimo Giletti accoglie quello che è divenuto il simbolo del discusso decreto promosso dal governo. “Se arriva un divano vuol dire che siamo pronti a vivisezionare il reddito di cittadinanza” dice il conduttore, senza rinunciare all’ironia. “A me non arriva perché sono fuori Isee, ma seduti da qua non è male”. Giletti ospita quindi due ragazze ...

Non è l'Arena - il doppio gioco di Di Maio per affossare Salvini : lo strano ribaltone sul voto : Luigi Di Maio dallo studio di Non è l'Arena con Massimo Giletti prende le difese di Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il grillino però, con un chiaro doppio gioco, non si sbilancia fino in fondo sulla ...

Non è l'Arena 27 gennaio 2019 : Luigi Di Maio nell'intervista con Giletti : Non è l'Arena, intervista di Giletti a Luigi Di Maio L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...