Infortunio Benzema | l’attaccante ha deciso di non operarsi

(Di lunedì 28 gennaio 2019)– L'attaccante Karim Benzema ha riportato una frattura del mignolo della mano destra sul campo del Betis Sevilla lo scorso 13 gennaio lo stesso calciatore ha annunciato dopo la doppietta siglata ieri nel 4-2 con cui il Real Madrid ha battuto l'Espanyol la decisione di non operarsi. Fino al momento la stagione del calciatore è stata molto positiva, nel dettaglio 15 gol in questa stagione, di cui nove nella Liga. "Karim ha questo infortunio al dito, ma non pensiamo che sia un problema per lui giocare a calcio", aveva dichiarato il suo allenatore, Santiago Solari.