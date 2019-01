Caos alla guardia medica | aggredita una dottoressa | Siamo soli e in pericolo

Giorgia Meloni : 'Attacco della Francia alla Libia nel 2011 generò Caos migrazione' : In un video registrato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, quest'ultima ha espresso la sua visione maturata a margine del bombardamento che l'Eliseo sferrò ai danni della Libia, nel lontano 2011. Per avvalorare la sua versione dei fatti, Giorgia Meloni ha mostrato un'e-mail che un funzionario di Stato americano inviò a suo tempo ad Hillary Clinton, circa un'indiscrezione che vedeva Gheddafi intento a far sostituire la moneta ...

Venezuela - spallata a Maduro : Guaidò si autoproclama presidente - è Caos. Scontri e morti : Il leader dell'opposizione Venezuelana Juan Guaidò si autoproclama presidente, in attesa di nuove elezioni, davanti a una folla a Caracas. L'esercito respinge l'autoproclamazione, mentre Donald Trump ...

Caos a Termini - treni in ritardo fino a 200 minuti per un guasto alla linea elettrica. Situazione verso la normalità. : Traffico rallentato sulla linea direttissima Roma-Firenze, per un guasto tecnico alla linea elettrica, registrato alle 18.40, le cui cause sono in corso di accertamento. Lo rende noto Rfi. Tra...

"Libia - Caos creato dalla Francia Barconi e Isis : colpa di Parigi" : Il generale Franco Angioni, già comandante del contingente italiano nella missione di pace "Libano 2" e tra i massimi esperti italiani di geopolitica, analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it la complessa situazione legata alla Libia Segui su affaritaliani.it

BREXIT - UE - RIPRESA/ Europa nel Caos grazie alla Germania : L'Europa non attraversa certo un momento facile e la sua crisi, specie in campo economico, sembra dipendere dalle politiche della Germania

Caos in Germania - sciopero degli addetti alla sicurezza negli aeroporti : oltre 700 voli cancellati : Uno sciopero del personale addetto alla sicurezza presso 3 aeroporti tedeschi sta causando Caos tra decine di migliaia di viaggiatori oggi, giovedì 10 gennaio. Il sindacato ver.di ha proclamato lo sciopero per tutta la giornata di oggi presso gli aeroporti di Düsseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda, portando alla cancellazione di centinaia di voli. L’agenza di stampa tedesca dpa riporta che a Düsseldorf sono stati cancellati 350 voli, 142 a ...

Il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria diventa un Caos diplomatico : Da due anni la politica estera degli Stati Uniti è improvvisata ed erratica. E il presidente turco può confermare di volere agire contro i curdi. Leggi

Dalla Scandinavia alla Grecia - l’Europa nella morsa di una potente tempesta di neve : bufere e valanghe in Austria - venti e inondazioni in Germania e Olanda. 13 vittime e Caos totale [FOTO] : 1/44 ...

Maltempo - è allarme in Europa : Caos neve in Germania e Austria : E’ ancora allarme slavine in Austria e in Baviera, anche a causa dell’allerta Maltempo che non accenna a diminuire. Nelle prime ore del pomeriggio è stata evacuata l’area sciistica Austriaca di Hochkar per l’allarme neve. Si temono valanghe sulle piste. “Una cosa del genere non è mai accaduta nella storia di Hochkar” ha detto il sindaco della località, secondo quanto riporta il sito web Austriaco Noen.at, ...

Caos PD/ Dalla Leopolda a Berlusconi - gli ingredienti del "nuovo" Renzi : La politica guerreggiata è tornata la prima vera occupazione del senatore di Scandicci. Renzi riparte dai "comitati civici", ecco il piano

Dl Salvini - Umbria ricorre alla Consulta : “Incostituzionale - crea Caos legislativo” : La Regione Umbria ricorre alla Consulta contro il decreto sicurezza. Il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini presenta profili di “palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l’edilizia residenziale pubblica”, ha detto ...

Caos movida a Napoli - cambiano le regole : sì alla musica più alta nei locali : ... o con la Costituzione e la sacrosanta tutela della salute pubblica per i danni che il frastuono provoca, come appurato in migliaia di studi e ricerche di università di tutto il mondo. CONTINUA A ...

Dl Sicurezza - dalla protezione umanitaria agli Sprar : le critiche dei sindaci. Iscrizione anagrafe - “rischio Caos burocratico” : Giuseppe Conte mira a una mediazione, i vicepremier rimangono fermi e l’Anci è spaccata in due, con il presidente Antonio Decaro che guida la protesta. La polemica su alcuni commi del Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge lo scorso novembre, non accenna a calare. Tra i provvedimenti che dividono anche al suo interno l’associazione nazionale comuni italiani l’articolo 13, in materia di Iscrizione anagrafica, lo stesso ...